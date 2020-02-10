Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:22:49+03:00

Специальный порядок взаимодействия будет действовать лишь в отношении проектов, которые важны для нацбезопасности

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Министерство науки и высшего образования отменило свой приказ о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения российских ученых с иностранцами. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году власти запретили сотрудникам научной сферы общаться с иностранцами наедине, а также в рабочее время и без разрешения начальства. Кроме того, ученые должны были сообщать о встрече с коллегами из-за рубежа заранее за пять дней.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU