Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Специальный порядок взаимодействия будет действовать лишь в отношении проектов, которые важны для нацбезопасности
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Министерство науки и высшего образования отменило свой приказ о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения российских ученых с иностранцами. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Сайт kp.ru писал, что в прошлом году власти запретили сотрудникам научной сферы общаться с иностранцами наедине, а также в рабочее время и без разрешения начальства. Кроме того, ученые должны были сообщать о встрече с коллегами из-за рубежа заранее за пять дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU