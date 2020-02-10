Главный нарколог Минздрава рассказал, можно ли с помощью алкоголя защититься от коронавируса

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:57:22+03:00

В Китае от коронавируса погибли больше 900 человек Фото: EAST NEWS

По мере распространения коронавируса в Сети появляются все новые "советы" по профилактике заболевания из Китая

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Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн развеял самые распространенные мифы о коронавирусе. В Сети все чаще появляются "советы" из серии "как защитить себя от коронавируса". И хотя ученые признают, что вакцины и иммунитета у человечества от китайского заболевания еще нет, да и защитные маски на лице не смогут на 100 процентов защитить от коронавируса, находятся советчики, чьи рекомендации по-настоящему опасны.

Например, советы про алкоголь - на самом деле спиртное может только усугубить положение, сделав организм уязвимым к вируса. Кроме того, алкоголь не поможет "убить вирусы".

- Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса - это нагрузка на сердце, сердце останавливается,- сказал в эфире НТВ эксперт.

Тоже самое касается бани. Вирус экстремальные температуры не убьют, но могут усугубить проблемы с сердцем.

Китайские ученые тем временем сообщают, что каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU