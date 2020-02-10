2020-02-10T14:57:22+03:00
Общество

Главный нарколог Минздрава рассказал, можно ли с помощью алкоголя защититься от коронавируса

По мере распространения коронавируса в Сети появляются все новые "советы" по профилактике заболевания из Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Китае от коронавируса погибли больше 900 человекВ Китае от коронавируса погибли больше 900 человекФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн развеял самые распространенные мифы о коронавирусе. В Сети все чаще появляются "советы" из серии "как защитить себя от коронавируса". И хотя ученые признают, что вакцины и иммунитета у человечества от китайского заболевания еще нет, да и защитные маски на лице не смогут на 100 процентов защитить от коронавируса, находятся советчики, чьи рекомендации по-настоящему опасны.

Например, советы про алкоголь - на самом деле спиртное может только усугубить положение, сделав организм уязвимым к вируса. Кроме того, алкоголь не поможет "убить вирусы".

- Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса - это нагрузка на сердце, сердце останавливается,- сказал в эфире НТВ эксперт.

Тоже самое касается бани. Вирус экстремальные температуры не убьют, но могут усугубить проблемы с сердцем.

Китайские ученые тем временем сообщают, что каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Верхушка айсберга": Глава ВОЗ заявил о более широком распространении коронавируса
Умер испанский писатель Карлос Рохас
На доплаты классным руководителям в школах выделят 172 млрд рублей
Главный нарколог Минздрава рассказал, можно ли с помощью алкоголя защититься от коронавируса
В СК возбудили уголовное дело по факту столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде
Преемница Меркель не будет баллотироваться в канцлеры Германии
Каждый второй тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат
Песков: правительство Медведева проделало большую работу
В Туркмении к 30-летию независимости республики построят монумент высотой почти как Эйфелева башня
Полиция Москвы задержала пранкера, который сымитировал приступ от коронавируса в метро
Песков: Россия пока не обсуждала с Украиной вопрос обмена послами
Россияне назвали самые сексуальные города в мире
США начали выводить войска из Ирака
Инкубационный период нового коронавируса оказался больше ожидаемого
Меньше всего рожают в Ленобласти, а больше всего - в Чечне
В России подешевели экскурсионные поездки в Европу
В Госдуме прокомментировали статью американских СМИ о возможной войне с Россией
Глава Минобрнауки пообещал не вести «крестовые походы» при сокращении числа вузов
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Семерых фигурантов дела "Сети"* приговорили к колонии за терроризм
Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России