Главный нарколог Минздрава рассказал, можно ли с помощью алкоголя защититься от коронавируса
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн развеял самые распространенные мифы о коронавирусе. В Сети все чаще появляются "советы" из серии "как защитить себя от коронавируса". И хотя ученые признают, что вакцины и иммунитета у человечества от китайского заболевания еще нет, да и защитные маски на лице не смогут на 100 процентов защитить от коронавируса, находятся советчики, чьи рекомендации по-настоящему опасны.
Например, советы про алкоголь - на самом деле спиртное может только усугубить положение, сделав организм уязвимым к вируса. Кроме того, алкоголь не поможет "убить вирусы".
- Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса - это нагрузка на сердце, сердце останавливается,- сказал в эфире НТВ эксперт.
Тоже самое касается бани. Вирус экстремальные температуры не убьют, но могут усугубить проблемы с сердцем.
Китайские ученые тем временем сообщают, что каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат.
ИСТОЧНИК KP.RU