Каждый второй тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат
Число заболевших коронавирусом людей в Китае может быть больше, поскольку ученые допускают возможность ошибки при тестировании. Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на китайских ученых, ложноотрицательный результат могут показать тесты в 30-50 процентах случаев истинного заболевания. ИХА-тесты разработали специалисты института вирусологии Уханя, из этого города началось распространение заболевания.
- Согласно сообщению ИА Sina (КНР) от 08.02.20 китайские врачи отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов при исследовании на новый коронавирус, -сообщают в Роспотребнадзоре.
Тест может быть ложноотицательным, когда исследуют мокроту больного или мазки из глотки. Наиболее точный результат дают смывы с нижних дыхательных путей.
Ученые из университета в Шанхае еще 28 января заявили, что у них готова вакцина от коронавируса. Но ее испытания займут не меньше двух месяцев.
Тем временем, становятся известно все новые характеристики коронавируса. Например, о способе заражения - вирус можно подхватить через клавиатуру или сотовый телефон, дверную ручку. Опасность, судя по ПЦР исследовании анализов больных, может представлять санузел.
ИСТОЧНИК KP.RU