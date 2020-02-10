Каждый второй тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:30:03+03:00

Доля больных с осложнениями от коронавируса достигает 20 процентов по данным ВОЗ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По оценки китайских ученых тестирование покажет положительный результат на коронавирус только у 30-50 процентов от истинного числа заболевших

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Число заболевших коронавирусом людей в Китае может быть больше, поскольку ученые допускают возможность ошибки при тестировании. Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на китайских ученых, ложноотрицательный результат могут показать тесты в 30-50 процентах случаев истинного заболевания. ИХА-тесты разработали специалисты института вирусологии Уханя, из этого города началось распространение заболевания.

- Согласно сообщению ИА Sina (КНР) от 08.02.20 китайские врачи отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов при исследовании на новый коронавирус, -сообщают в Роспотребнадзоре.

Тест может быть ложноотицательным, когда исследуют мокроту больного или мазки из глотки. Наиболее точный результат дают смывы с нижних дыхательных путей.

Ученые из университета в Шанхае еще 28 января заявили, что у них готова вакцина от коронавируса. Но ее испытания займут не меньше двух месяцев.

Тем временем, становятся известно все новые характеристики коронавируса. Например, о способе заражения - вирус можно подхватить через клавиатуру или сотовый телефон, дверную ручку. Опасность, судя по ПЦР исследовании анализов больных, может представлять санузел.

ИСТОЧНИК KP.RU