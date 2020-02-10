2020-02-10T14:30:03+03:00
Общество

Каждый второй тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат

По оценки китайских ученых тестирование покажет положительный результат на коронавирус только у 30-50 процентов от истинного числа заболевших
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Доля больных с осложнениями от коронавируса достигает 20 процентов по данным ВОЗДоля больных с осложнениями от коронавируса достигает 20 процентов по данным ВОЗФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом людей в Китае может быть больше, поскольку ученые допускают возможность ошибки при тестировании. Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на китайских ученых, ложноотрицательный результат могут показать тесты в 30-50 процентах случаев истинного заболевания. ИХА-тесты разработали специалисты института вирусологии Уханя, из этого города началось распространение заболевания.

- Согласно сообщению ИА Sina (КНР) от 08.02.20 китайские врачи отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов при исследовании на новый коронавирус, -сообщают в Роспотребнадзоре.

Тест может быть ложноотицательным, когда исследуют мокроту больного или мазки из глотки. Наиболее точный результат дают смывы с нижних дыхательных путей.

Ученые из университета в Шанхае еще 28 января заявили, что у них готова вакцина от коронавируса. Но ее испытания займут не меньше двух месяцев.

Тем временем, становятся известно все новые характеристики коронавируса. Например, о способе заражения - вирус можно подхватить через клавиатуру или сотовый телефон, дверную ручку. Опасность, судя по ПЦР исследовании анализов больных, может представлять санузел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СК возбудили уголовное дело по факту столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде
Преемница Меркель не будет баллотироваться в канцлеры Германии
Каждый второй тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат
Песков: правительство Медведева проделало большую работу
В Туркмении к 30-летию независимости республики построят монумент высотой почти как Эйфелева башня
Полиция Москвы задержала мужчину, который сымитировал приступ от коронавируса
Песков: Россия пока не обсуждала с Украиной вопрос обмена послами
Россияне назвали самые сексуальные города в мире
США начали выводить войска из Ирака
Инкубационный период нового коронавируса оказался больше ожидаемого
Меньше всего рожают в Ленобласти, а больше всего - в Чечне
В России подешевели экскурсионные поездки в Европу
В Госдуме прокомментировали статью американских СМИ о возможной войне с Россией
Глава Минобрнауки пообещал не вести «крестовые походы» при сокращении числа вузов
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Семерых фигурантов дела "Сети"* приговорили к колонии за терроризм
Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России