2020-02-10T17:07:18+03:00
Общество

Обрушившийся на Европу шторм Сиара принесет в Москву снегопад и метель

Из-за стихии в Великобритании уже отменили сотню авиа рейсов, поездов, отменили спортивные матчи
Юлия САЛЬНИКОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Шторм вызвал серьезное нарушение транспорта в городах ЕвропыШторм вызвал серьезное нарушение транспорта в городах ЕвропыФото: REUTERS
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Мощный циклон Сиара испытал на прочность европейцев. Больше всего досталось британцам – дождь и сильный ветер с порывами до 145 км / ч срывал крыши домов, валил рекламные конструкции. Власти отменяли спортивные матчи, приостанавливали движение поездов, а список отмененных рейсов достигало сотни, как сообщает Reuters.

Но Сиара постепенно перемещается по Европе и в ближайшие сутки достигнет России. К чему нужно готовиться россиянам, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Александр Синенков:

- В столичном регионе погода ухудшится уже в течение ближайших суток. Во второй половине ночи мы ожидаем приближение с запада атмосферного фронта, связанного с мощным обширным циклоном, который получил в Британии имя «Сиара». Центр циклона сейчас располагается над севером Скандинавии и будет смещаться дальше на восток. Атмосферный фронт принесет в столичный регион облачную погоду, пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура при этом ночью и завтра днем ожидается около 0.

Как и в Британии, циклон Сиара в России отметится сильным ветром – порывы до 15-18 м/с. причем такая ветреная погода сохранится в столичном регионе минимум сутки.

- Ожидается очень низкое атмосферное давление - 728 мм, возможно, состоится новый столь низкого давления за последние 50 с лишним лет, - предупредил метеоролог. - Непогода продлится весь день вторника и большую часть среды. Уже во второй половине недели атмосферное давление заметно повысится. Погода будет облачной, но с осадками, которые будут носить не интенсивный и эпизодический характер. Ослабеет и ветер. Температурный режим останется существенно выше нормы.

В дневные часы температура будет около нуля, а в конце недели по ночам столбики термометров будут опускаться до отметок -3-5 градусов.

На Уэльс обрушился мощный шторм "Киара".

ИСТОЧНИК KP.RU

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