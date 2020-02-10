Экс-прокурора Крыма на Украине обвинили в госизмене
Бывшего прокурора Крыма на Украине обвинили в государственной измене, и правоохранительные органы Незалежной уже подготовили обвинительное заключение. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», находящейся в подчинении генпрокурора соседней страны.
Имени подозреваемого в сообщении не называют, однако указывают, что вменяемые ему «преступления» были совершены в период, когда должность прокурора Крыма занимала Наталья Поклонская, ныне – депутат Госдумы и зампред думского комитета по международным делам.
Украинская прокуратура утверждает, что обвиняемая, «находясь в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления, понимая незаконность уголовного преследования одного из руководителей «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России организация), продлила ему срок содержания под стражей, чем «оказала помощь представителям иностранного государства». По статье о госизмене подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.
ПОКЛОНСКАЯ: В политике неправильно думать по-прокурорски.Владимир Ворсобин подводит итоги года с одним из самых ярких депутатов Госдумы Натальей Поклонской. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео!
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»