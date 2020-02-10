Экс-прокурора Крыма на Украине обвинили в госизмене

10 Февр. 2020 2020-02-11T00:01:48+03:00

Украинская прокуратура не называет имени подозреваемого, но указывает, что прокурор «оказала помощь представителям иностранного государства»

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Бывшего прокурора Крыма на Украине обвинили в государственной измене, и правоохранительные органы Незалежной уже подготовили обвинительное заключение. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», находящейся в подчинении генпрокурора соседней страны.

Имени подозреваемого в сообщении не называют, однако указывают, что вменяемые ему «преступления» были совершены в период, когда должность прокурора Крыма занимала Наталья Поклонская, ныне – депутат Госдумы и зампред думского комитета по международным делам.

Украинская прокуратура утверждает, что обвиняемая, «находясь в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления, понимая незаконность уголовного преследования одного из руководителей «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России организация), продлила ему срок содержания под стражей, чем «оказала помощь представителям иностранного государства». По статье о госизмене подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU