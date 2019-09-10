Наталья Поклонская: «На телевидении только и говорят про Украину. Придумали врага. Пора обсуждать другую страну…»

На заседании в этот вторник депутаты проголосуют за назначение экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской зампредом комитета Госдумы по международным делам. По данным «КП», думцы поддержат это решение.

Но чем же Поклонская займется в непростой российской международной политике? Об этом «КП» расспросила депутата.

СПРЯТАТЬСЯ НЕ ВЫЙДЕТ

- Вы переходите в международный комитет. Вот-вот займете большую должность. Как я понимаю, вашим главным направлением станет Украина. Как думаете, в Киеве с вами захотят говорить?

- Им придется. Позиция «спрятать голову, как страус» не может продолжаться бесконечно. И оголтелая озлобленность уже всем надоела. Весь мир знает, что Крым – это Россия. А я – представитель Крыма в Госдуме. И нужно объяснить, почему мы провели референдум. Нас к этому подтолкнули Порошенко, Кличко, Яценюк, которые были на майдане. Это им нужно говорить спасибо. Если бы все было ровно и гладко – мы бы не могли провести референдум.

- А захотят ли такое слушать в Киеве? Без разницы – Зеленский или Порошенко – тот, кто из украинских президентов признает Крым российским, войдет в историю страны как проигравший.

- Поэтому они и не признают очевидные вещи. Что Крым – Россия. Что они сами во всем виноваты. Они рассказывают, что Поклонская и Аксенов изменники и террористы. Так перекидывают вину. Хотят или нет – они должны это слышать. Да, если кто-то из украинских президентов признает Крым российским – это закончится его политической гибелью. Только не потому что этого не поймут украинцы, они давно все поняли. Просто это не поймут их американские помощники.

Я ЗНАЮ, О ЧЕМ ДОГОВОРИТЬСЯ

- Представим, что происходит чудо. И вам разрешают въезд на Украину. И вы прилетаете в Киев с дипломатической миссией. О чем бы вы стали договариваться?

- Мне это нравится. Первое – нормальное и конструктивное общение без оскорблений. Второе – открыть днепровскую воду Крыму. Третье – восстановить транспортное сообщение. Чтобы можно было передвигаться на поездах, самолетах. Четвертое – сделать все, чтобы стало людям легче жить, перестать быть врагами. Хватит зомбировать народ, говорить, что тут одни террористы, что в Донбассе одни террористы. Пора подумать про людей. Украина уничтожается этим, ее практически не осталось. Украина всегда была доброй, невоюющей, открытой страной. У нас один общий корень с Россией, историю не изменить. Да, сегодня Украина независимая. И пусть, ради Бога, такой будет. Но мы должны дружить. Америке наплевать на эту Украину. Ее используют только для того, чтобы подобраться к России.

- Мне кажется, что у Украины есть огромный комплекс. Она оценивает Россию, как строгого родителя, который пытается воспитывать. От этого и делают все наперекор. Не думаете, что эти ваши правильные слова вызовут только отторжение?

- Нет. Из чего возникла Украина? Из России. Россия позволила ей родиться. У простого человека нет этого отторжения. Люди все понимают. Нужно помогать друг другу. Молодежь должна приезжать из Украины в Россию, из России на Украину. Чтобы была народная дипломатия. А что они видят в новостях? Россия – враг, страна агрессор. Люди это впитали в себя.

ЗЛОБУ И НАМ ПОРА ВЫКЛЮЧИТЬ

- Так и у нас на политических телешоу только и говорят про Украину. И политологи – наши, российские – выражений не подбирают. Могут оскорбить Украину. Это же тоже во вред?

- Что у нас делается на телепередачах, что у них. Если это прекратить, то некого будет пообсуждать. О внутренних проблемах говорить очень сложно. А придумать врага – легкий выход. Я с этим не согласна. Нам бы пора поговорить про другую страну. Ведь Украину пообсуждали и с нас никто не спросит за решение их проблем. А если говорить о проблемах своих, внутренних, то надо предлагать ответ и решение. Иначе не поймут.

- А для вас Украина – это Россия?

- Конечно, Россия. Это такой кусочек России, который имеет свой акцент. Приезжаешь в любой уголок России – Вологда, Москва, Крым – везде говорят по-своему. Где-то «окают», где-то «акают». Это надо беречь и хранить. У каждого своя кухня. И тоже самое - Украина. Это кусочек со своим языком, с чем-то своим, добрым.

- Вы верите в возращение Украины в Россию?

- Пусть сначала придет благоразумие. Я верю, что туда вернется мир. Что я смогу приехать туда, пройтись по любимому Андреевскому спуску. Пусть Украина будет независимой, но братской.

ЛЕГЧЕ С ИТАЛЬЯНЦАМИ, СЛОЖНЕЕ С ЯПОНЦАМИ И АНГЛИЧАНАМИ

- Но кроме Украины вам придется общаться и с другими странами. И у каждой нации свои особенности. С кем проще всего?

- Самое легкое и непринужденное с итальянцами, французами. Внимательно надо общаться с японцами. Они очень обязательные люди, и если договоренности достигнуты, то в любом случае надо выполнять. Но для достижения договоренностей надо набраться невероятным терпением. И своеобразные сирийцы. Когда я привезла детей с родителями из Сирии в Крым, то изрядно пришлось потрудиться и проявить терпение к их нравам. К примеру, невозможно было объяснить, что в больницах и аэропортах курить нельзя. Но и общение с журналистами из Великобритании тоже было не из легких, надо было суметь убедить девушку в том, что есть духовная нравственность, которой надо придерживаться. При этом было великолепное общение с британским журналистом Гремом Филипсом.

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