Глава офиса президента Украины подал в отставку

11 Февр. 2020 2020-02-11T02:42:03+03:00

Пока официального подтверждения этой информации нет, но по данным украинских СМИ, Богдан уже предупредил Зеленского о своем уходе

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Украинские СМИ сообщили «сенсационную» новость: ближайший соратник, советник, друг и правая рука Владимира Зеленского, глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке.

Официального подтверждения этой информации пока нет, все издания ссылаются на анонимные источники. В частности, собеседники газеты «Украинская правда» утверждают, что руководитель президентской администрации зарегистрировал заявление об увольнении в понедельник, 10 февраля, и уже предупредил Зеленского о своем уходе.

По их данным, Богдан обсуждал отставку со своими заместителями, однако почему он принял такое решение, ни один из пяти источников газеты не рассказал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации на следующий же день после своей инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU