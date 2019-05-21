Зеленский назначил Андрея Богдана на пост главы администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.
"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины и учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.
Ранее пост главы администрации президента Украины занимал Игорь Райнин. На прошлой неделе он был отправлен в отставку бывшим президентом страны Петром Порошенко. Богдан, в свою очередь, ранее занимал пост советника Зеленского по юридическим вопросам.
Зеленский также подписал указ о назначении Сергея Шефира на пост первого помощника президента Украины. Шефир ранее работал в "Студии Квартал-95" в качестве художественного руководителя.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU