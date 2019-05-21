2019-05-21T20:11:23+03:00
В мире

Зеленский назначил Андрея Богдана на пост главы администрации президента

Ранее эту должность занимал Игорь Райнин
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины и учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

Ранее пост главы администрации президента Украины занимал Игорь Райнин. На прошлой неделе он был отправлен в отставку бывшим президентом страны Петром Порошенко. Богдан, в свою очередь, ранее занимал пост советника Зеленского по юридическим вопросам.

Зеленский также подписал указ о назначении Сергея Шефира на пост первого помощника президента Украины. Шефир ранее работал в "Студии Квартал-95" в качестве художественного руководителя.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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