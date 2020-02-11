Роспотребнадзор: В 37 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

11 Февр. 2020 2020-02-11T04:19:32+03:00

В ведомстве отмечают, что чаще других встречается вирус гриппа В

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На шестой неделе 2020 года – в период с 3 по 9 февраля – превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 37 регионах России. Об этом в ночь на вторник, 11 февраля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, уточнив, что в нашей стране чаще других встречается вирус гриппа В.

«Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37-ми субъектах Российской Федерации, а также в 9-ти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что этим сезонным заболеваниям наиболее подвержены дети в возрасте от семи до 14 лет, а самым лучшим способом профилактики гриппа остается вакцинация. На сегодняшний день в стране прививки от гриппа получили почти 74 миллиона человек – примерно половина населения (50,5%).

Ранее сайт kp.ru писал о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать недуга: в частности, нужно чаще гулять пешком на свежем воздухе, мыть руки с мылом, пореже прикасаться ко рту, носу и глазам. А если вы все же заболели – носить защитную маску в общественных местах, чтобы не заражать других, и пользоваться одноразовыми носовыми платками.

ИСТОЧНИК KP.RU