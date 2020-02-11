В США опровергли сообщения о выводе войск из Ирака

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:27:12+03:00

Ранее говорилось о том, что американские военнослужащие покидают одновременно 15 баз

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Сообщение о том, что Соединенные Штаты начали выводить свои войска из Ирака и одновременно покидают сразу 15 баз, находящихся на территории республики, является ложной. Такое заявление сделал представитель Центрального командования Вооруженных сил США, подполковник Эрл Браун.

«Эти сообщения являются ложными», - передает ТАСС слова представителя Пентагона.

Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 10 февраля, о выводе американских войск из Ирака сообщил местный телеканал «Аль-Арабия». Однако в Багдаде и Вашингтоне эту информацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, ранее СМИ опубликовали содержание письма командующего силами США в Ираке Уильяма Сили о том, что американские военные по требованию Багдада начинает покидать территорию республики. В Пентагоне публикацию назвали ошибкой, поскольку оно еще не было подписано.

ИСТОЧНИК KP.RU