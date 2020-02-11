В США опровергли сообщения о выводе войск из Ирака
Сообщение о том, что Соединенные Штаты начали выводить свои войска из Ирака и одновременно покидают сразу 15 баз, находящихся на территории республики, является ложной. Такое заявление сделал представитель Центрального командования Вооруженных сил США, подполковник Эрл Браун.
«Эти сообщения являются ложными», - передает ТАСС слова представителя Пентагона.
Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 10 февраля, о выводе американских войск из Ирака сообщил местный телеканал «Аль-Арабия». Однако в Багдаде и Вашингтоне эту информацию пока никак не прокомментировали.
Напомним, ранее СМИ опубликовали содержание письма командующего силами США в Ираке Уильяма Сили о том, что американские военные по требованию Багдада начинает покидать территорию республики. В Пентагоне публикацию назвали ошибкой, поскольку оно еще не было подписано.
ИСТОЧНИК KP.RU