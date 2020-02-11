15 человек погибли при аварии судна у берегов Бангладеша

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:03:55+03:00

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Утром во вторник, 11 февраля, у берегов Бангладеш затонуло судно, на борту которого находилось более 100 беженцев-рохинджа. В результате крушения погибли не менее 15 человек.

Как сообщает издание Dhaka Tribune, судно следовало по пути в Малайзию и потерпело крушение у берегов маленького острова Святого Мартина в Бенгальском заливе.

Представители береговой охраны сообщили, что удалось вытащить из воды 65 человек, 50 человек считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может возрасти. На данный момент на месте происшествия работают спасатели и водолазы.

Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме. Бегство рохинджа началось в 2012 году после религиозно-этнических столкновений с «араканцами» - коренными жителями Ракхайна. После того, как силы безопасности Мьянмы начали операцию против исламистов, почти 18,5 тысяч мусульман рухинджа бежали в Бангладеш.

ИСТОЧНИК KP.RU