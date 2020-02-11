2020-02-11T11:24:02+03:00
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 13 февраля

В Кремле подтвердили сообщение депутата Павела Крашенинникова [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституции 13 февраляПутин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституции 13 февраляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию встретится с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 13 февраля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В четверг у нас будет встреча с президентом. Мы не в Общественной палате встречаемся, а, соответственно, с руководителем страны», - сказал депутат.

Крешенников сообщил, что рабочая группа получила около 400 предложений, в профильный комитет представлены 138 поправок. По его словам, сейчас группа переходит от обсуждения к текстам. «Это, конечно, очень радует», - заключил он.

Информацию о встречи с российским лидером подтвердили пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в эфире Радио «Комсомольская правда», Крашенинников сообщил, что в бланке голосования по внесению изменений в Конституцию России будет графа «против».

Павел Крашенинников о работе над поправками в Конституции

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Об этом и многом другом глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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