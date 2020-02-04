Путин: Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:39:48+03:00

О возможности внесения в главный документ страны поправок президент сказал в Послании Федеральному собранию в январе

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Президент Владимир Путин прокомментировал поправки в Конституцию. О том, что Конституция "живой документ", он сообщил в Послании Федеральному Собранию. Тогда глава государства выступил против переписывания документа, но допустил, что некоторые поправки можно будет внести, но только с условием одобрения россиян.

По поручению главы государства создана рабочая группа, в которую вошли ученые, законодатели, общественники - они собирают предложения, из которых должны сформировать окончательный список. Поправки поступят в Госдуму. Пока предложения, звучащие в СМИ - это всего-лишь варианты, которые рабочая группа может принять или не принять. Среди этих упоминание в Конституции Бога, указание, что брак - отношения между мужчиной и женщиной. Часть предложений внес президент - о требовании к кандидатам в президенты, о президентских сроках, закреплении социальных гарантий в Конституции и другие.

- Наша Конституция надежно защищена от необоснованных вторжений, продиктованных сиюминутной политической конъюнктурой, - сказал президент, его слова приводят ТАСС. - Вместе с тем конституционный процесс никогда не бывает навеки завершенным. Иногда сама жизнь требует внести в основной закон какие-то коррективы.

Владимир Путин признался, что рад дискуссии вокруг поправок и предложений по изменениям Конституции, чем больше людей вовлечено, тем более народным станет документ . Рассмотрение должно занять 3,5 месяца.

- В предложенных поправках к Конституции нет ничего необычного, ранее они уже вносились в нее 15 раз ,- сказал президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758697" frameborder="0"></iframe> Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU