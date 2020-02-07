Крашенинников: при голосовании о поправках в Конституцию будет графа "против"
В бланке голосования по внесению изменений в Конституцию России будет графа "против". Об этом сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда".
- Голосование будет полностью юридически значимым, от волеизъявления будет зависеть вступят поправки в силу или нет. Это не опрос, не референдум, как иногда пишут, - подчеркнул депутат.
Он напомнил, что всего предусмотрено три чтения проекта - первое уже пройдено, на втором будут рассмотрены изменения, а третье предусматривает правовую и лингвистическую экспертизу. Дальше закон рассмотрят в Совете Федерации, потом в заксобраниях субъектов, затем документ отдадут на подпись президенту. После чего его вынесут на всенародное голосование.
Он также объяснил, почему на голосование вынесут не каждую поправку отдельно, а весь закон.
- Закон называется "О поправке в Конституцию" - это следует из самой Конституции. Постатейное обсуждение предполагается - оно сейчас идет в обществе и внутри парламента. А выноситься [на голосование] будет конкретный текст, текст закона. Когда мы придем на голосование, нам всем нужно будет взвесить - что нам ближе. Если вы считаете, что вам не нравится - не голосуйте", - сказал Крашенинников.
Тогда спецкор "КП" Владимир Ворсобин спросил, будет ли в бланке графа "против". Сопредседатель рабочей группы ответил утвердительно.
- Да, будет графа против.
Сайт kp.ru писал, что ранее депутат высказался также о предложении Патриарха Кирилла упомянуть в основном законе страны Бога.
Павел Крашенинников - о процессе голосования за поправки в конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU