2020-02-11T13:33:58+03:00
Политика

Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде

Украинский лидер сообщил, что постоянные конфликты мешают работать
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский рассказал о конфликтах в своей командеЗеленский рассказал о конфликтах в своей командеФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в его команде есть конфликты, которые сказываются на эффективности работы.

«Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все», - сказал украинский лидер в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

При этом глава незалежной отметил, что ему очень тяжело расставаться с людьми, потому что, в его офисе «работают профессионалы».

Напомним, ранее появилась информация о том, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке в понедельник, 10 февраля, и уже предупредил Зеленского о своем уходе. На следующий день информация подтвердилась и во вторник, 11 февраля, украинский лидер подписал указ об увольнении Андрея Богдана и назначении на эту должность Андрея Ермака, который ранее занимал должность помощника главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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