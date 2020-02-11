Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей из-за запрета на рейсы в Китай

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:04:58+03:00

Однако в Минфине другой взгляд на оценку убытков российских авиаперевозчиков

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Минтранс предлагает выделить 1,6 млрд рублей российским авиакомпаниям в качестве компенсации за приостановки полетов в Китай. Такое заявление сделал замглавы ведомства Александр Юрчик.

Замглавы Минтранса отметил, что убытки ведомство рассчитало вместе с авиакомпаниями, однако у Минфина другой взгляд относительно методики расчета, поэтому скорее всего сумма будет скорректирована.

«Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки (…) сейчас идет дискуссия о методике расчёта убытков. Поэтому суммы наши предварительные есть, но они ни о чем не говорят», - сказал он

Юрчик пояснил, что Минтранс считает убытки от того, что самолеты стоят из-за внезапного прекращения рейсов. Минфин считает, что авиакомпания может поставить их на другие рейсы. «Конечно поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления», - добавил он

Напомним, с 14 февраля Россия полностью прекратит чартерные рейсы из Китая в связи с распространением коронавируса нового типа.

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ИСТОЧНИК KP.RU