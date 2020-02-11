Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:25:28+03:00

Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Об этом сообщил замглавы минобороны России Николай Панков

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Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель главы министерства обороны России Николай Панков.

- В рамках данной работы планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов, - сообщил Панков во время выступления в Госдуме, которое было посвящено вопросу ратификации протокола между Россией и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории этой страны.

Панков добавил, что, кроме этого, проведут реконструкцию объектов инфраструктуры аэродрома "Кант".

Напомним, что президент России Владимир Путин в марте 2019 года расширил военную базу в Киргизии.

Авиабаза "Кант" открыта в Киргизии с октября 2003 года.

ИСТОЧНИК KP.RU