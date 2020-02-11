Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии
Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель главы министерства обороны России Николай Панков.
- В рамках данной работы планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов, - сообщил Панков во время выступления в Госдуме, которое было посвящено вопросу ратификации протокола между Россией и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории этой страны.
Панков добавил, что, кроме этого, проведут реконструкцию объектов инфраструктуры аэродрома "Кант".
Напомним, что президент России Владимир Путин в марте 2019 года расширил военную базу в Киргизии.
Авиабаза "Кант" открыта в Киргизии с октября 2003 года.
ИСТОЧНИК KP.RU