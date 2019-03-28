Зачем Россия подарила Киргизии $30 млн

Россия выделила Киргизии $30 млн (около 2 млрд рублей по нынешнему курсу, это примерно цена строительства большой современной больницы - ред.) в качестве помощи на поддержку госбюджета, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощь эта, как заявлено, безвозмездная. Другими словами - подарок. Возвращать деньги киргизам будет не надо.

А в прошлом году Россия списала той же Киргизии $240 млн старых долгов. Не слишком ли много мы тратим на поддержку соседей, подчас забывая о себе? С таким вопросом радио «Комсомольская правда» обратилось к заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Жарихину.

- Не забывайте, что Киргизия является нашим партнером по Евразийскому экономическому союзу и военно-политическому союзу ОДКБ и выполняет все обязательства перед Россией, - ответил Жарихин. - Например, в Киргизии ликвидировали американскую базу в Манасе, что сделать было им совсем не просто.

По мнению эксперта, в обмен на российские миллионы Киргизии предоставила России «преференции неденежного характера». То есть, например, какие-то военные или политические обязательства.

- Для нашей страны $30 млн - не такая уж значительная сумма, поэтому это приемлемая практика. Когда речь идет о долгах на миллиарды, Россия ведет совсем другой разговор, - уверен Жарихин.

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