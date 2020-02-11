В МВД предложили фиксировать прохождение техосмотра на видео

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:40:23+03:00

В ведомстве отмечают, что такие меры позволят снизить процент аварий

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Министерство внутренних дел России предлагает с июня 2020 года фиксировать прохождение технического осмотра автомобиля не только на фото, но и на видео. Соответствующий проект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В ведомстве сообщили, что необходимость подобных изменений для исключения случаев фальсификации проведения техосмотра, а также обеспечение качественной проверки автомобилей, более того это позволит снизить процент аварий.

В документе также определяется порядок взаимодействия системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования

Напомним 7 июня прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации автомобиля во время проведения техосмотра, а также оформления диагностических карт в электронном виде. В сопроводительных документах отмечалось, что такие меры помогут в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального технического осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU