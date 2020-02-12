Самые угоняемые автомобили: чаще всего воруют «азиаток»
Оказывается, чаще всего в России угоняют машины, произведенные в странах Азии. Так, в прошлом 2019 году лидером по угонам среди новых автомобилей стал южнокорейский бюджетный седан Kia Rio. Однако преступников также интересуют дорогие седаны и внедорожники Toyota и Lexus.
Такими данными с газетой «Известия» поделились крупнейшие российские страховые компании. Впрочем, их рейтинги угонов различаются. Например, если в «РЕСО-Гарантии» самой угоняемой машиной назвали Kia Rio, то лидером в списке «Росгосстраха» стал Solaris, а у «Тинькофф Страхования»— японский седан Camry. В «Ренессанс страховании» номером один назвали седан Hyundai Sonata.
Кроме того, страховщики отмечают, что в Санкт-Петербурге автомобили воруют чаще, чем в других городах страны.
А в «Ренессанс страховании» самым угоняемым автомобилем в 2019 году стал седан Hyundai SonataФото: GLOBAL LOOK PRESS
На основе информации ведущих страховых компаний издание составило собственный список самых угоняемых машин в России.
Пять самых угоняемых автомобилей
1. Kia Rio
2. Toyota Camry
3. Hyundai Solaris
4. Kia Optima
5. Hyundai Sonata
ИСТОЧНИК KP.RU