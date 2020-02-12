Самые угоняемые автомобили: чаще всего воруют «азиаток»

12 Февр. 2020 2020-02-12T02:17:00+03:00

Лидером по угонам в прошлом году стал корейский седан Kia Rio

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Оказывается, чаще всего в России угоняют машины, произведенные в странах Азии. Так, в прошлом 2019 году лидером по угонам среди новых автомобилей стал южнокорейский бюджетный седан Kia Rio. Однако преступников также интересуют дорогие седаны и внедорожники Toyota и Lexus.

Такими данными с газетой «Известия» поделились крупнейшие российские страховые компании. Впрочем, их рейтинги угонов различаются. Например, если в «РЕСО-Гарантии» самой угоняемой машиной назвали Kia Rio, то лидером в списке «Росгосстраха» стал Solaris, а у «Тинькофф Страхования»— японский седан Camry. В «Ренессанс страховании» номером один назвали седан Hyundai Sonata.

Кроме того, страховщики отмечают, что в Санкт-Петербурге автомобили воруют чаще, чем в других городах страны.

А в «Ренессанс страховании» самым угоняемым автомобилем в 2019 году стал седан Hyundai SonataФото: GLOBAL LOOK PRESS

На основе информации ведущих страховых компаний издание составило собственный список самых угоняемых машин в России.

Пять самых угоняемых автомобилей

1. Kia Rio

2. Toyota Camry

3. Hyundai Solaris

4. Kia Optima

5. Hyundai Sonata

ИСТОЧНИК KP.RU