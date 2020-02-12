Страховщики назвали самые угоняемые машины

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:31:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Страховые компании составили рейтинг самых угоняемых машин по итогам 2019 года. Лидером стал корейский седан Kia Rio. Об свидетельствуют данные крупнейших игроков страхового рынка.

Помимо корейского бюджетника угонщики проявляют большой интерес к внедорожникам Toyota и Lexus. Зачастую эти автомобили оказываются после угона в странах СНГ.

Пятерка самых угоняемых автомобилей:

Kia Rio,

Toyota Camry,

Hyundai Solaris,

Kia Optima,

Hyundai Sonata.

Лидеры рейтинга несколько расходятся, в зависимости от компании-страховщика. Например, у «Ренессанс страхования» самым угоняемым стал Hyundai Sonata, а второе место у премиального внедорожника Lexus LX, на третьей строчке кроссовер Hyundai Tucson.

Пятерка «РЕСО-Гарантии» выглядит так: Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Optima, Hyundai Creta.

"Росгосстрах" представляет свой список: Solaris, Rio, Camry, Kia Sportage, Toyota RAV 4.

А у «Тинькофф Страхования» в лидерах Toyta Camry. Далее следуют Kia Rio X-Line, Hyundai Sonata, Nissan X-Trail и всё тот же Solaris.

— Пару лет назад хит-парад угонщиков возглавляли такие люксовые автомобили, как Range Rover и BMW. Сей1час предпочтения злоумышленников поменялись в сторону более бюджетных авто. Безусловными лидерами стали Hyundai, Kia и Toyota. Традиционно, если автомобиль попадает в сегмент угоняемых, то тариф на него будет выше, - . рассказал «Известиям» управляющий директор по автострахованию «Ренессанса» Сергей Демидов.

Регионы-лидеры по угонам:

Санкт-Петербург и Ленобрасть,

Москва и Подмосковье,

Свердловская область,

Ивановская область,

Ростовская область,

Ярославская область,

Оренбургская область,

Псковская область,

Краснодарский и Хабаровский края.

ИСТОЧНИК KP.RU