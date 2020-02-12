2020-02-12T11:28:52+03:00
Происшествия

На почте в Нидерландах прогремели два взрыва

Взрывное устройство могло находиться в письме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В офисе почтовой компании в Амстердаме прогремели два взрываВ офисе почтовой компании в Амстердаме прогремели два взрываФото: REUTERS
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Утром в среду, 12 февраля, прогремел взрыв в почтовом отделении делового здания почтовой компании в Амстердаме. Позже поступила информация о втором взрыве на юго-востоке Нидерландов в городе Керкраде.

Как сообщает Politie Amsterdam eo, взрывное устройство могло находиться в письме.

По предварительным данным пострадавших нет. На место теракта прибыли представители полиции приходит, также на месте работают взрывотехники и спецслужбы.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале января в Нидерландах шесть компаний получили посылки с бомбами. В Амстердаме их доставили на заправку и в отель, в Утрехте в агентство недвижимости, а в Роттердаме на фирму по продаже автомобилей и на АЗС. На всех посылках был логотип компании по взысканию долгов CIB, а также указан адрес организации в Роттердаме. К счастью, ни одна из них не взорвалась и не причинила вреда

Напомним, днем ранее, утром 11 февраля, вблизи военной академии в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого стали четыре человека. В результате теракта по меньшей мере десять, в том числе курсанты и мирные жители, получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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