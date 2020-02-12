2020-02-12T11:25:43+03:00
Политика

Анкара перебросила в Сирию дополнительные воинские подразделения

Турецкие военные создают новый пункт наблюдения в Алеппо
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Анкара перебросила в Сирию дополнительные воинские подразделенияАнкара перебросила в Сирию дополнительные воинские подразделенияФото: REUTERS
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В среду, 12 февраля, дополнительные воинские подразделения Турции пересекли границу с Сирией и направились в сторону западных районов сирийской провинции Алеппо.

По данным источников телеканала Sky News Arabia, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться в Алеппо на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина.

Как сообщал сайт kp.ru, Анкара начала стягивать свои войска на границу с Сирией в начале февраля. 7 февраля турецкая армия перебросила около 20 танков в район наблюдательных пунктов Турции в Идлибе «с целью увеличения их обороноспособности».

Накануне, турецкие военные нанесла удары по 115 объектам армии Сирии. Массированную атаку в Турции назвали ответом на обстрел турецких военных в Идлибе. Тогда погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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