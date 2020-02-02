Турция продолжает стягивать войска на границу с Сирией

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:10:41+03:00

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Анкара продолжает стягивать войска на границу с Сирией. Колонна турецких танков и бронетехники достигла провинции Хатай на границе с сирийской провинцией Идлиб.

Как агентство Anadolu, турецкая военная техника переброшена на границу с Сирией «с целью укрепления воинских частей, дислоцированных в приграничных районах».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то Анкара не останется безучастной, она готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении соглашений по урегулированию сирийского Идлиба, которые были достигнуты в Сочи и Астане. Он заявил, что терпение Турции заканчивается из-за постоянных атак в провинции и если ситуация не нормализуется, то турецкая сторона не останется безучастной.

В свою очередь в МИД России сообщили, что Москва привержена «строгому выполнению взятых на себя обязательств». В Кремле также отвергают все обвинения Эрдогана.

ИСТОЧНИК KP.RU