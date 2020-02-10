В Турции сообщили о гибели пяти военных при обстреле сирийскими войсками
Сирийцы атаковали турецкий военный пост в районе Тафтаназ в Идлибе
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Турецкие СМИ сообщают, что пять военнослужащих погибли, и еще пятеро ранены в результате обстрела со стороны сирийских войск в Идлибе.
Сирийцы атаковали турецкий военный пост в районе Тафтаназ на северо-западе Сирии.
По словам представителя Турции, целью нападения была «не только турецкая сторона, но и всё международное сообщество».
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ИСТОЧНИК KP.RU