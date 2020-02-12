Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана крымским военным из ВСУ

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:32:51+03:00

Документ устраняет социальную несправедливость, из-за которой около тысячи жителей полуострова не могут пользоваться гарантиями соцзащиты

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Совет Федерации одобрил проект закона о присвоении звания "Ветеран военной службы" тем жителям Крыма, которые служили в Вооруженных силах Украины. Речь идет о дислоцированных на полуострове частях и гражданах, постоянно проживавших в регионе на момент его воссоединения с Россией.

На настоящий момент таких насчитывается около тысячи человек. Некоторые из них уже отслужили во время СССР, а кто-то продолжает служить, но уже в Вооруженных силах России. Обязательным условием присвоения звания является наличие совокупного стажа не менее 20 лет.

Сейчас крымские военные, соответствующие всем вышеуказанным условиям, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, хотя являются полноправными гражданами РФ. Федеральный закон устраняет эту социальную несправедливость.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, расходы на реализацию инициативы уложатся в полмиллиона рублей. Доплата составит 500 рублей на человека.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU