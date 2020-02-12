2020-02-12T13:32:51+03:00
Общество

Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана крымским военным из ВСУ

Документ устраняет социальную несправедливость, из-за которой около тысячи жителей полуострова не могут пользоваться гарантиями соцзащиты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совет Федерации одобрил проект закона о присвоении звания "Ветеран военной службы" тем жителям Крыма, которые служили в Вооруженных силах Украины. Речь идет о дислоцированных на полуострове частях и гражданах, постоянно проживавших в регионе на момент его воссоединения с Россией.

На настоящий момент таких насчитывается около тысячи человек. Некоторые из них уже отслужили во время СССР, а кто-то продолжает служить, но уже в Вооруженных силах России. Обязательным условием присвоения звания является наличие совокупного стажа не менее 20 лет.

Сейчас крымские военные, соответствующие всем вышеуказанным условиям, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, хотя являются полноправными гражданами РФ. Федеральный закон устраняет эту социальную несправедливость.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, расходы на реализацию инициативы уложатся в полмиллиона рублей. Доплата составит 500 рублей на человека.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Источник в скорой помощи рассказал о последних минутах жизни экс-начальника УФСИН
ФАС: медицинские маски в аптеках подорожали более чем вдвое
Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана крымским военным из ВСУ
В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала
Соцсети предлагают наказать за неуважение к власти
МИД РФ: Россия и Сирия не наносят удары по гражданскому населению
Минздрав рассмотрит возможность "заморозки" цен на медицинские маски
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки
В Подмосковье онкобольной пациент хосписа отпросился домой, чтобы совершить суицид
Эрдоган и Путин обсудили военный конфликт в Сирии
Милонов о Дне Святого Валентина: Католический праздник превратили в распродажу эротического белья
Эрдоган: число погибших в Идлибе турецких военных увеличилось до 14 человек
Неожиданный снегопад унес семь жизней в Иране
Роспотребнадзор предупредил о последствиях потребления снюса
Анкара перебросила в Сирию дополнительные воинские подразделения
Турецкие поставщики жалуются на трудности с отправкой помидоров в Россию
Более 150 мирных сирийцев погибли в результате обстрелов в январе
На почте в Нидерландах прогремели два взрыва
Захарова: Варшава заигралась в попытках представить ложь в виде исторических фактов
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Немецкая медсестра поделилась мнением о работе российских врачей
Страховщики назвали самые угоняемые машины
Момент попадания молнии в летящий над Англией самолет попал на видео
«Полная независимость и суверенитет»: Рогозин рассказал, для чего нужен «Восточный»
В Пекине будут регистрировать покупателей лекарств против гриппа и простуды
Boeing собирается возобновить производство 737 MAX до возвращения модели в эксплуатацию
Среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии нет россиян
В России выросли цены на туры в Китай