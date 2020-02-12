Мишустин поручил выяснить, почему выделенные на нацпроекты 148 млрд рублей не потратили

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:59:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал разобраться, почему выделенные на национальные проекты 148 миллиардов рублей так и не были потрачены в 2019 году.

Он также рассказал, что в скором времени в стране будет создана специальная информационно-аналитическая система, задачей которой станет отслеживание реализации таких инициатив.

"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн", - сказал глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что график финансирования национальных проектов должен неукоснительно соблюдаться. Что касается решения о переносе неиспользованных в 2019 году средств на 2020-й, то оно является исключительным. Больше такого не должно повториться, заявил премьер.

"Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает", - цитирует ТАСС председателя кабмина.

Сайт kp.ru писал, что в 2019 году было освоено лишь 91,4% всех средств, выделенных на реализацию нацпроектов. Хуже всего ситуация обстоит по экологическому направлению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751752" frameborder="0"></iframe> Путин о первых итогах реализации нацпроектов."Это касается снижения смертности. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока сделать не удалось", - сказал российский лидер

ИСТОЧНИК KP.RU