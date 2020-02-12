2020-02-12T14:59:02+03:00
Политика

Мишустин поручил выяснить, почему выделенные на нацпроекты 148 млрд рублей не потратили

Планируется создание информационно-аналитической системы, которая будет отслеживать реализацию инициатив
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Михаил МишустинМихаил МишустинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал разобраться, почему выделенные на национальные проекты 148 миллиардов рублей так и не были потрачены в 2019 году.

Он также рассказал, что в скором времени в стране будет создана специальная информационно-аналитическая система, задачей которой станет отслеживание реализации таких инициатив.

"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн", - сказал глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что график финансирования национальных проектов должен неукоснительно соблюдаться. Что касается решения о переносе неиспользованных в 2019 году средств на 2020-й, то оно является исключительным. Больше такого не должно повториться, заявил премьер.

"Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает", - цитирует ТАСС председателя кабмина.

Сайт kp.ru писал, что в 2019 году было освоено лишь 91,4% всех средств, выделенных на реализацию нацпроектов. Хуже всего ситуация обстоит по экологическому направлению.

Путин о первых итогах реализации нацпроектов."Это касается снижения смертности. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока сделать не удалось", - сказал российский лидер

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане
Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие
«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
Эксперты из ассоциации зимнего содержания дорог оценили новый подход в борьбе с гололедом
В США заявили, что «продвигаются вперед» в разработке ракет средней дальности
Елизавета II выставила на продажу одну из квартир на «Золотой миле» Москвы
Эксперт оценил идею разрешить ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
При обыске в суде у экс-главы управления ФСИН нашли лишь флягу с алкоголем
Володин: переписывание истории оскорбительнее любых санкций
Супруга старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака
Мишустин поручил выяснить, почему выделенные на нацпроекты 148 млрд рублей не потратили
Песков ответил на жалобы Лукашенко в адрес российских СМИ
Польша запросила у "Газпрома" данные по делу против "Северного потока -2"
В суде выясняют, как экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в зал оружие
Источник в скорой помощи рассказал о последних минутах жизни экс-начальника управления ФСИН
ФАС: медицинские маски в аптеках подорожали более чем вдвое
Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана крымским военным из ВСУ
В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала
Соцсети предлагают наказать за неуважение к власти
МИД РФ: Россия и Сирия не наносят удары по гражданскому населению
Минздрав рассмотрит возможность "заморозки" цен на медицинские маски
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки