Елизавета II выставила на продажу одну из квартир на «Золотой миле» Москвы

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:49:17+03:00

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Королева Великобритании Елизавета II решила продать одну из своих квартир на «Золотой миле» Москвы.

Речь идет о квартире в Обыденском переулке в доме номер 10, у храма Христа Спасителя, площадью 250 квадратных метров. Как сообщал сайт kp.ru, в этом доме всего 12 квартир, но сразу четыре из них принадлежат английской королеве. Общая площадь столичной недвижимости Елизаветы II - более 800 кв. м, кадастровая стоимость - почти 600 млн рублей.

Район, где расположены эти квартиры, считается одним из самых престижных в российской столице, его называют «Золотой милей». В пешей доступности от дома - храм Христа Спасителя, Кремль и Москва-река.

Есть предположения, что московскую недвижимость королевы обжили сотрудники британского посольства. Однако на этот счет нет никакого официального подтверждения, как и официальных объяснений о решении отказаться от одной из квартир в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU