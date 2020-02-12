2020-02-12T14:49:17+03:00
Общество

Елизавета II выставила на продажу одну из квартир на «Золотой миле» Москвы

Общая стоимость недвижимости британской королевы в российской столице составляет почти 600 млн рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Общая стоимость недвижимости британской королевы в российской столице составляет почти 600 млн рублейОбщая стоимость недвижимости британской королевы в российской столице составляет почти 600 млн рублейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Королева Великобритании Елизавета II решила продать одну из своих квартир на «Золотой миле» Москвы.

Речь идет о квартире в Обыденском переулке в доме номер 10, у храма Христа Спасителя, площадью 250 квадратных метров. Как сообщал сайт kp.ru, в этом доме всего 12 квартир, но сразу четыре из них принадлежат английской королеве. Общая площадь столичной недвижимости Елизаветы II - более 800 кв. м, кадастровая стоимость - почти 600 млн рублей.

Район, где расположены эти квартиры, считается одним из самых престижных в российской столице, его называют «Золотой милей». В пешей доступности от дома - храм Христа Спасителя, Кремль и Москва-река.

Есть предположения, что московскую недвижимость королевы обжили сотрудники британского посольства. Однако на этот счет нет никакого официального подтверждения, как и официальных объяснений о решении отказаться от одной из квартир в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане
Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие
«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
Эксперты из ассоциации зимнего содержания дорог оценили новый подход в борьбе с гололедом
В США заявили, что «продвигаются вперед» в разработке ракет средней дальности
Елизавета II выставила на продажу одну из квартир на «Золотой миле» Москвы
Эксперт оценил идею разрешить ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
При обыске в суде у экс-главы управления ФСИН нашли лишь флягу с алкоголем
Володин: переписывание истории оскорбительнее любых санкций
Супруга старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака
Мишустин поручил выяснить, почему выделенные на нацпроекты 148 млрд рублей не потратили
Песков ответил на жалобы Лукашенко в адрес российских СМИ
Польша запросила у "Газпрома" данные по делу против "Северного потока -2"
В суде выясняют, как экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в зал оружие
Источник в скорой помощи рассказал о последних минутах жизни экс-начальника управления ФСИН
ФАС: медицинские маски в аптеках подорожали более чем вдвое
Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана крымским военным из ВСУ
В Минтруде рассказали об упрощении процедуры получения маткапитала
Соцсети предлагают наказать за неуважение к власти
МИД РФ: Россия и Сирия не наносят удары по гражданскому населению
Минздрав рассмотрит возможность "заморозки" цен на медицинские маски
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки