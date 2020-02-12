2020-02-12T15:15:56+03:00
Политика

Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане

Правительственная армия принимает меры по нейтрализации террористов и их "агрессивной деятельности"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Целью сирийских войск в провинции Идлиб являются исключительно террористы, а не мирные жители. Удары направлены на нейтрализацию террористов и их "агрессивной деятельности", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал недавнее предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что правительственная армия САР якобы атакуют простых граждан.

"Это удары по террористам, а не по гражданским лицам", - сказал представитель Кремля.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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