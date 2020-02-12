Адвокат рассказал о результатах ДНК-экспертизы на отцовство Григорьев-Апполонов

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:26:20+03:00

Заключение экспертов показало, что ребенок был рожден не от артиста

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Адвокат солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова поделился результатами экспертизы ДНК, которая должна была установить отцовство артиста.

На том, что мужчина является отцом ее ребенка, настаивает музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Адвокат артиста Александр Бенхин рассказал, что результат анализа оказался отрицательным. Это значит, что Григорьев-Аппалонов не является отцом ребенка. Юрист считает, что Сазыкина «злостная аферистка», которая просто нанесла ущерб чести, достоинства и деловой репутации артиста.

Спускать ситуацию на тормозах юрист не собирается и уже подготовил иск к Сазыкиной о защите деловой репутации. Ущерб правозащитник оценил в один миллион рублей.

- Она оклеветала человека, и мы это квалифицировали как клевету, подготовили иск. Документ я вручил ей прямо в эфире, чтобы потом не было оснований говорить, что письмо не дошло и так далее, — заявил адвокат Пятому каналу.

Юрист уверен, что Сазыкина специально «провоцирует, она явно извлекает из этого себе дешевую популярность и хайп».

Адвокат отметил, что вся шумиха вокруг отцовства негативно сказывается — на карьере певца и доставляет стресс.

- Эта дешевая популярность нам не нужна. У моего доверителя ее и так хватает. Он вот уже 25 лет не сходит с афиш и заголовков СМИ, — резюмировал адвокат.

Олеся познакомилась с Андреем Григорьевым-Апполоновым в 1997 году, тогда ей было всего 17 лет. Она - московская школьница, он - солист мегапопулярной группы «Иванушки International», собиравшей стадионы. Их тайный роман длился многие годы и продолжается до сих пор. О том, что она родила рыжему «иванушке» сына, Леся впервые рассказала в интервью «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU