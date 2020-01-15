2020-01-15T01:35:40+03:00
Звезды

«Что за дедок?»: постаревший и небритый Андрей Григорьев-Апполонов ужаснул запущенным видом после развода

Пока экс-жена рожала наследника новому избраннику, Рыжий решил забыться на Бали
Елена ПЕТРОВА
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Пока экс-жена рожала наследника новому избраннику, Рыжий решил забыться на БалиПока экс-жена рожала наследника новому избраннику, Рыжий решил забыться на БалиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Спустя всего четыре месяца после расторжения брака Марина Банкова, прожившая с солистом «Иванушек» долгих 16 лет, счастлива в новом браке и даже успела родить ребенка. Для нового мужа, баскетболиста Андрея Зубкова сын Александр стал первенцем: фото богатыря весом в 4 кило счастливый отец тут же выложил в соцсети.

Андрея Григорьева-Апполонова, который тяжело переживал развод и даже мечтал вернуть супругу, эта новость застала на Бали. Здесь, подальше от столичной зимы и счастливой экс-супруги певец проводит отпуск в компании друзей и коллег по «Иванушкам». Шорты, майки, сланцы да темные очки - в таком пляжном виде Григорьева-Апполонова всю неделю наблюдают его подписчики в Инстаграме. Но на последнем селфи, которое Рыжий с достоинством подписал «Автопортрет», его вид даже для отпускника сочли слишком запущенным. Обгоревшее на солнце лицо, красные от ныряния глаза, морщины и рыжая щетина, по мнению пользователей соцсетей, превратили любимого нестареющего певца в среднестатистического похмельного мужика.

apollonov_agapollonov_ag
Привет! #бали #автопортрет
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- Что за дедок? И как уснуть после такого, - стебутся одни.

- Видимо, возлияния на фоне «радостных» новостей, - предполагают другие.

- Да, годы летят, как птицы, - грустно констатируют третьи.

Правда, нашлись и те, кого дремучий вид Рыжего и отсутствие фильтров, наоборот, восхитили. В их числе оказалась и телеведущая Екатерина Стриженова, написавшая другу: «Привет, портрет солнечный!».

Между тем, Рыжий из «Иванушек» уже давно не мальчик - этим летом кумиру девчонок «нулевых» исполнится 50 (!). С экс-женой у них приличная разница в возрасте: Марине - 34 (а мужу-баскетболисту и вовсе 28). В браке с певцом Банкова родила двоих сыновей: старшему Ивану 16 лет, младшему Артёму 11. Таким образом, с появлением на свет сына Александра она стала многодетной мамой. Новый избранник Марины, которая после замужества в декабре-2019 официально стала Зубковой, хоть и молод, но тащит на себе всю семью. По неофициальным данным, зарплата игрока «Зенита» и сборной России доходит до миллиона евро в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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