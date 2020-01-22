Музыкальный продюсер Леся Сазыкина: Я родила внебрачного сына от рыжего «иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова

Наш разговор с Лесей постоянно прерывается звонками. «Да, Андрей, хорошо», - говорит она в трубку.

- Так, сейчас мне срочно нужно помыть его машину, он возвращается с гастролей, - объявляет Леся.

- Вы всегда его поручения выполняете? - интересуюсь я.

- Да. Мы с Андреем постоянно на связи, я даже шучу, что я ему как сиделка круглосуточная.

Леся познакомилась с Андреем Григорьевым-Апполоновым в 1997 году, тогда ей было всего 17 лет. Она - московская школьница, он - солист мегапопулярной группы «Иванушки International», собиравшей стадионы. Их тайный роман длился многие годы и продолжается до сих пор. О том, что она родила рыжему «иванушке» сына, Леся впервые рассказала в интервью «КП».

Леся Сазыкина уверена: они с Андреем обязательно будут вместе. Фото: Личный архив

Забыла Андреева в Сочи

- В 11-м классе у меня и в мыслях не было связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, - рассказывает Леся Сазыкина. - Я увлекалась фигурным катанием, тусовалась с хоккеистами. Решила поступать в пединститут. Кстати, именно этот институт окончил и Андрей Григорьев-Апполонов.

Как-то мне звонит Павел Буре: «Леська, что ты делаешь летом?» Отвечаю: «В июне я поступаю в институт». Он: «У меня знакомый ищет себе администратора. Это связано с кино, роликами. Подработаешь?»

Так я познакомилась с режиссером Игорем Песоцким, он снимал клипы российским звездам - Наташе Королевой, кабаре-дуэту «Академия» (клип «Когда муж ходил за пивом» - его работа). Я начала работать у него ассистентом. Параллельно подрабатывала в Концертном зале «Россия». Нас, ассистентов, отправляли на гастроли с разными артистами. Мне выпадало ездить либо с группой «На-На», либо с «Руки Вверх!», но чаще всего я летала с «иванушками». Я всем говорила, что мне уже 18 лет.

И вот гастрольный тур с «иванушками» в Сочи. Они выступили. На следующий день вылетаем в Москву, потом нам лететь в Казахстан на два сольных концерта. Утром захожу в автобус. Андрей говорит: «Ты чего опаздываешь, все в сборе, мы что, тебя должны сидеть ждать?!» Я растерялась: «Простите, проспала». Села и даже не посмотрела, все ли на месте. Прилетаем в Москву. Оставалось два с половиной часа до следующего вылета. Тогда были мобильные огромных размеров, как батон колбасы. И вот эта «колбаса» звонит: «Вас из гостиницы «Жемчужная» в Сочи беспокоят. Тут сидит ваш артист Кирилл Андреев и спрашивает, где группа. У меня пошел пот. Мне же рыжий Андрей сказал, что все на месте, а я не проверила. Срочно нахожу Кириллу билет, и он летит сразу в Казахстан. Конечно, огребла я тогда от него...

Вскоре мне позвонили из продюсерского центра Игоря Матвиенко: приезжай, продюсер «иванушек» хочет с тобой познакомиться. Я приезжаю. Игорь Игоревич Матвиенко посмотрел на меня и говорит: «Ну чего, опозорившаяся, пойдешь к нам работать?» Так я начала работать с группой в качестве тур-менеджера.

Сыну Леси и рыжего «иванушки» сейчас 6 лет. Мальчика зовут Герман. Фото: Личный архив

Прозвал малявкой

- Андрей был потрясен, когда узнал, что я несовершеннолетняя. Сначала мне было очень тяжело с ними общаться. Андрюха меня называл малявкой: из тур-менеджеров я была самая младшая. Это прозвище ко мне намертво приклеилось. Кирилл меня поначалу вообще не воспринимал. Когда я говорила, что надо что-то делать, он на меня так смотрел: «Девочка, твое место в песочнице». Кстати, в мои обязанности, помимо прочего, входило на гастролях читать на ночь артистам письма поклонниц. Матвиенко считал, что это настроит ребят на правильный лад.

Изначально я была шатенкой, а потом перекрасилась в рыжий цвет. И вот с того момента, как я перекрасилась, мы с Андреем вдруг вышли на новый уровень отношений. Когда он меня увидел, сказал: «Так и ходи. Тебе идет. Все, ты моя!» А Влад Сташевский, который с нами выступал, добавил: «Ну, тили-тили тесто, жених и невеста!» Андрюха говорит: «Пускай она сначала вырастет, получит образование, тогда я посмотрю». Это было как надежда. Я вырасту, и...

К тому времени я поступила в институт. Но у меня не очень получалось совмещать поездки с учебой. Игорь Сорин (бывший солист «иванушек». - Ред.), царствие ему небесное, писал мне рефераты на философские темы. А рыжий Андрей часто звонил в институт и просил за меня. Но в итоге экзамены я все-таки сдала. Идет выпускной. И вдруг на сцену выходит группа «Иванушки»! Андрей говорит: «В этом зале есть один замечательный человек, который только благодаря мне окончил этот институт. Давайте ей поаплодируем».

Меня пригласили на сцену, Андрюха подарил мне огромный букет роз, шкатулку и большого белого медведя в мой рост. Эти подарки я храню до сих пор.

Первая близость

- Помню это как сейчас. 2 августа 2000 года, гастроли в Сочи, - продолжает Леся. - Это любимый город Андрюхи, он там родился, вырос. Он пригласил меня вдвоем отметить мой день рождения, мне исполнилось 20 лет. Мы сидели, долго разговаривали. Он говорит: «Давай наверх поднимемся, я тебе покажу красивый вид Сочи». Мы смотрели с высоты на город и целовались.

Ночь провели вместе в его номере. Это было прекрасно. Но утром все словно бы рассыпалось: попросил, чтобы об этом никто не знал. Андрей тогда жил в гражданском браке с первой женой (Марией Лопатовой. - Ред.). Мы с ним начали встречаться тайно. Какой-то период он был и со мной, и с ней. Мне было обидно, но я почему-то знала, что он все равно будет моим.

Я стала для него отдушиной. Андрей мог в любой момент мне позвонить и попросить, чтобы я к нему приехала. И я мчалась к нему. Нужно было куда-то съездить - Леся всегда готова. Я была безотказна. Знала, Андрюха влюбчивый. И влюбляет в себя окружающих. Терпела, ждала...

Было и такое, когда он звонил и говорил: «Все, прерываем отношения! Я хочу понять, нужна ли ты мне. Но если я буду тебе звонить, ты же не будешь отказываться от встречи...»

Андрей Григорьев-Апполонов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вышла замуж за другого

- Когда он разошелся с первой женой (в 1999 году Мария ушла от Андрея к баскетболисту Андрею Кириленко. - Ред.), я подумала: вот теперь я у него одна. Но очень скоро у него появилась новая любовь - Марина, которую он называл Маня. Я не могла это пережить: а как же я?

Говорила себе, что надо выруливать из этого замкнутого круга. Переставала общаться. Но проходило время, я скучала, страдала, и как только он звонил и звал, мчалась к нему... Как-то он сказал: «Ты меня не жди, устраивай свою личную жизнь. Если надо будет - отобью».

Когда он женился на Мане, я уже не работала с группой, сама строила карьеру. Занималась съемками роликов, рекламы. У меня начались отношения с молодым человеком. В 2003 году у них в семье родился первенец - Ваня. Андрей позвонил и попросил стать крестной его сына. Я сказала: «Крестной не буду. Либо буду женой, либо никем», и положила трубку.

Отношения наши с Андреем то бурно развивались, то затихали. В 2008 году у Андрея и его жены родился второй ребенок. Тогда я решила устраивать свою жизнь и согласилась выйти замуж за телережиссера, который работал у меня в подчинении на канале Муз-ТВ, где я была продюсером. Замуж я выходила беременной от Андрея. Это все знали - и Андрей, и будущий муж Сергей, который считал мою любовь к Григорьеву-Апполонову блажью, которая пройдет. Говорил, что будет растить ребенка как своего. И 2 августа 2009 года мы устроили шикарную свадьбу в «Метрополе». Но вскоре после свадьбы у меня случился выкидыш. Это была такая драма...

Я решила порвать с Андреем. У меня семья - и точка. Купила новую квартиру и не сказала ему, где живу. Мы на какой-то период полностью прекратили общение. Но работа все равно сводила нас. Он звонил, и я снова мчалась к нему как сумасшедшая.

Мой муж был пофигист, мог и без работы сидеть. Когда было тяжело финансово, Андрей всегда помогал деньгами. Я полностью обеспечивала семью, купила квартиру, машины для себя и для него. Оплачивала все его кредиты. Андрей говорил, что надо гнать такого мужа в шею...

Ребенок как награда

- Я мечтала стать матерью, но долго не могла родить. А потом случилось чудо. Я спасла одного ребенка, выделив деньги на его лечение, и через 5 месяцев забеременела от Андрея. С мужем мы на тот момент практически уже не жили. Он признал сына и записал как своего, но подозревал, что это ребенок Андрея.

- А реакция Андрея?

- Когда я сообщила, что беременна, он сказал: «Обязательно рожай, это божий дар за твои хорошие поступки».

Сын родился 25 июня 2013 года. Я назвала его Германом. Из роддома меня встречала мама. Муж был в запое. Андрей - на гастролях.

Вообще с Андреем мы сразу договорились молчать о том, что у него есть внебрачный сын. Рушить его брак я не была готова. Да и Андрей не собирался уходить из семьи, в которой двое детей.

- Когда он первый раз увидел Германа?

- Когда сыну было около семи месяцев. Умилился. Сказал, что он такой красивый.

Герману не было и двух лет, когда мы с мужем развелись. И Герман вообще его не помнит. Рядом - Андрей. Он всегда помогал и денег давал. Сын ни в чем не нуждается, ходит в частный садик, у него все есть. А у нас с Андреем до последнего времени все оставалось как прежде. Только встречи - и ничего больше.

Время перемен

- Когда в прошлом году бывшая жена Андрея Марина его бросила, он страдал?

- Да, очень. Сразу же позвонил мне. Сейчас тему бывшей жены мы вообще не затрагиваем, я стараюсь избегать лишних разговоров. Но именно сейчас, когда он свободен, мы снова возобновили наши отношения. Андрей стал больше времени проводить с сыном.

- Все-таки кого Герман считает папой?

- Он не спрашивает пока. Они с Андреем присматриваются друг к другу.

- Вам было обидно, что вы одна растите ребенка?

- Нет. У ребенка есть все, о чем многие дети и не мечтают. А раз я пообещала Андрею молчать о ребенке, я молчала. Сейчас он развелся с женой, свободный человек, и можно рассказать правду.

- А вообще девушек у него много было?

- Это был вечный круговорот. Он сам путался в них. Говорил, не помню, с кем я вчера был. Сейчас он говорит о том периоде: «Каждой женщине, с которой я был один день и потом выбрасывал, я делал больно. И я за что-то отчитываюсь в этой жизни».

- Андрей сейчас живет с вами?

- У себя. Но мы часто видимся. Я стараюсь дать ему понять, что если я буду с ним, то навсегда. Я настолько уже устала и морально, и физически... Мне скоро 40 лет, я хочу семью. Думаю, у нас, несмотря на все страдания, история с хеппи-эндом.

В ТЕМУ

«Пил так, что мог умереть»

Леся признается: у «иванушек» всегда были сложные взаимоотношения с алкоголем.

- Андрей одно время очень сильно пил. Просто мог умереть, если бы не остановился. И остановился он только тогда, когда ему привиделась Богородица и сказала: «Будешь пить - это кончится плохо». С этого момента пить он перестал и стал очень верующим.

А бухал он по-страшному. На гастролях как - одна стопочка, две, пять, и пошло. Звезды же! И потом ходишь, каждого собираешь. Первым остановился Кирилл (Андреев. - Ред.). Он пил так, что доходило чуть ли не до помешательства. Мог устроить драку, вести себя неадекватно. Потом остепенился, это его жена спасла.

Самым близким другом Андрея был Игорь Сорин, он его потерял (Сорин выпал из окна. - Ред.). Потом его другом был Олег Яковлев. Его тоже не стало... В какой-то момент у группы начались беды. Это плата за успех. Я сказала Андрею: «Пересмотри свою жизнь. Кому ты сделал плохо, тому позвони. Другое дело, простят тебя или нет, но просить прощения надо, и тогда на душе становится легче». И сейчас Андрей переосмысливает свою жизнь.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Андрей ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ родился в 1970 году в Сочи. В 1992 как победитель творческого конкурса уехал на два года в США, где выступал в бродвейском мюзикле «Метро» вместе с Игорем Сориным. С 1995 года - участник группы «Иванушки International».

С первой женой, Марией Лопатовой, прожил в браке 5 лет. В 2001 году Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко, супруги воспитывают троих родных сыновей и приемную дочку.

Со второй женой, Мариной Банковой, Андрей жил с 2003 года, официально пара поженилась в 2008 году. В браке родились двое сыновей - Иван (15 лет) и Артемий (11). Супруги расстались весной 2019 года, а в декабре 34-летняя Марина вышла замуж за 27-летнего баскетболиста Андрея Зубкова. В начале января Марина родила спортсмену сына. Ее сыновья от Григорьева-Апполонова сейчас живут вместе с отцом.

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