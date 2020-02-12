2020-02-12T17:40:53+03:00
Общество

Захарова на китайском языке пожелала Китаю победить коронавирус

Она отметил, что Россия готова оказывать Поднебесной необходимую поддержку в борьбе с вирусом
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Захарова на китайском языке пожелала КНР победить коронавирусЗахарова на китайском языке пожелала КНР победить коронавирусФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Представитель российского МИД Мария Захарова на китайском языке обратилась к правительству Китая. В ходе своего выступления на брифинге она выразила Китаю поддержку в связи с разгоревшейся эпидемией коронавируса.

- Мы искренне желаем, чтобы Китай и китайский народ выступил в едином порыве и как древние башни Великой стены сплотился в борьбе с эпидемией. В это непростое время вся Россия душой с Китаем, - цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, на 12 февраля число больных коронавирус по всему миру достигло 45 183 человек, погибших - 1113. При этом. большая часть пациентов, 4811 человек, все же смогли справиться с болезнью и были выписаны из больниц. В России до сегодняшнего дня было всего два зараженных, но они уже полностью вылечились. Медики тем временем бьются над созданием вакцины. По предварительным расчетам, она может быть готова через 18 месяцев.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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