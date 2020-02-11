2020-02-11T18:53:14+03:00
В мире

ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев

Ранее стало известно, что официальным названием нового "китайского вируса" стало Covid-2019
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцевВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцевФото: REUTERS
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Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев.

- Она может быть готова через 18 месяцев, так что сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять вирусу, - подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ заявили, что официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019, пишет Reuters.

Напомним, по состоянию на утро, 11 февраля, в Китае и в других странах заразились "китайским вирусом" свыше 43 тысяч человек. При этом порядка четырех тысяч выздоровели. Больше тысячи пациентов скончались

Ранее сайт kp.ru писал о том, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016. С начала вспышки (конец декабря прошлого года) заразились более 42,6 тысячи человек, полностью выздоровели почти четыре тысячи. В самой провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания, уже умерли 974 человека, выздоровели 2222.

ИСТОЧНИК KP.RU

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