Китайский коронавирус, последние новости на 12 февраля 2020 года: Оба китайца с вирусом в России выписаны, а у болезни появилось имя
Во всем мире число пациентов с новым коронавирусом достигло 45 183. Число погибших - 1115. По прежнему, большинство летальных случаев произошло в Китае - 1113. При этом выздоровевших и выписанных пациентов в два раза больше, 4811. Сообщаем последние новости о распространении китайского коронавируса.
В России из больниц выписали двух пациентов из Китая с коронавирусом: они полностью вылечились. Днем 11 февраля из больницы в Тюмени вышла студентка из КНР, а утром 12 февраля в Чите выписали гражданина этой страны Ван Юньбиня. О его состоянии глава Забайкальского края Александр Осипов рассказал нашему спецкору Александру Гамову.
Гражданина Китая выписали из больницы в Чите.
Еще одна хорошая новость: на Хайнане вылечили от коронавируса четырёхмесячную девочку.
Опустевшие улицы китайских городов.
Между тем, у опасной болезни появилось официальное название: COVID-19.
Также стали известны сроки создания вакцины: Всемирная организация здравоохранения сообщила, что первые образцы могут быть готовы через полтора года.
Но не все оценивают риски и важность мер профилактики. Так, в Самаре женщина с ребенком сбежала из карантина по коронавирусу. Похожий случай произошел также в Петербурге. Обе гражданки недавно вернулись из Китая.
Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess продолжает расти число заболевших. Пациентов с коронавирусом здесь уже 175.Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера. Известно, что около 80% пассажиров судна старше 60 лет, 215 человек на борту - более 80 лет, а 11 - более 90 лет.
Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера Diamond Princess.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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