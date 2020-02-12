Китайский коронавирус, последние новости на 12 февраля 2020 года: Оба китайца с вирусом в России выписаны, а у болезни появилось имя

Во всем мире число пациентов с новым коронавирусом достигло 45 183. Число погибших - 1115. По прежнему, большинство летальных случаев произошло в Китае - 1113. При этом выздоровевших и выписанных пациентов в два раза больше, 4811. Сообщаем последние новости о распространении китайского коронавируса.

В России из больниц выписали двух пациентов из Китая с коронавирусом: они полностью вылечились. Днем 11 февраля из больницы в Тюмени вышла студентка из КНР, а утром 12 февраля в Чите выписали гражданина этой страны Ван Юньбиня. О его состоянии глава Забайкальского края Александр Осипов рассказал нашему спецкору Александру Гамову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760239" frameborder="0"></iframe> Гражданина Китая выписали из больницы в Чите.

Еще одна хорошая новость: на Хайнане вылечили от коронавируса четырёхмесячную девочку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

Между тем, у опасной болезни появилось официальное название: COVID-19.

Также стали известны сроки создания вакцины: Всемирная организация здравоохранения сообщила, что первые образцы могут быть готовы через полтора года.

Но не все оценивают риски и важность мер профилактики. Так, в Самаре женщина с ребенком сбежала из карантина по коронавирусу. Похожий случай произошел также в Петербурге. Обе гражданки недавно вернулись из Китая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess продолжает расти число заболевших. Пациентов с коронавирусом здесь уже 175.Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера. Известно, что около 80% пассажиров судна старше 60 лет, 215 человек на борту - более 80 лет, а 11 - более 90 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760247" frameborder="0"></iframe> Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера Diamond Princess.

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