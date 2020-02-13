«Компот-это сок»: Финский журналист оценила питание в российских школах

13 Февр. 2020 2020-02-13T00:33:28+03:00

Журналист Черстин Крунвалль удивилась тому, как организованно дети идут мыть руки, и системе школьных дежурств в столовой

Изменить размер текста: A A

Один день в обычной школе в Гатчине провела журналист из Финляндии Черстин Крунвалль. Больше всего иностранку удивила работа школьной столовой. Об этом она написала колонку на сайте YLE.

Черстин описала меню детей – в тот день подросткам подавали борщ, макароны и бифштекс:

- Кроме того, дети получают хлеб и компот. Компот - это сок, приготовленный из ягод или фруктов, который является витаминной добавкой,- уточнила журналист.

Больше всего ее впечатлило, как строится процесс посещения столовой. Например, финка поразилась тому, как целые классы первоклассников организованно идут мыть руки, соблюдая очередность и тщательно выполняя этот ритуал.

- Старшие ученики школы по очереди служат на кухне и раздают еду младшим,- написала она в статье.

Крунвалль сравнила детей из своей страны с ребятами из России, и отметила, что в отличие от ее юных соотечественников, россияне по понедельникам в школе едят с меньшей охотой, чем в другие дни. Все потому что многие дети в России проводят выходные у бабушек с дедушками, где их сытно кормят.

Во время Послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил ввести бесплатные школьные обеды для детей с 1 по 4 классы.

Финские школы отличаются от российских не только в этом. Например, финские школы отказались от преподавания по предметам, экзаменов и школьной формы.

ИСТОЧНИК KP.RU