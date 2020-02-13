«Убитые прономерованы, последние номера четырехтысячные»: в Минобороны опубликовали рассекреченные документы об освобождении Будапешта от фашистов

13 Февр. 2020 2020-02-13T01:02:23+03:00

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На сайте министерства обороны России появился новый раздел - он посвящен 75-летию освобождения войсками Красной армии столицы Венгрии и районов, захваченных фашистами в годы Второй мировой войны. Операция длилась 108 дней и завершилась 13 февраля 1945 года.

Раздел содержит уникальные документы, которые раньше был засекречены, в том числе и постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 27 октября 1944 года:

- Ни как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах.

Фото: Минобороны России

В разделе есть и другие документы, подтверждающие зверства фашистов. Например, военнопленный 1 эскадрона Бреу Иозеф рассказывал, что был у немцев в автобус, который переделали таким образом, чтобы отработанные газы не выходили наружу. В салон сажали пленных, где они задыхались.

Другой документы описывает масштабы убийств:

- Обнаружено в пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже свыше пятисот трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей. Все трупы номерованы, последние номера четырехтысячные.

Впервые опубликован протокол политического допроса Иштвана Бетлена, бывшего министра-президента венгерского правительства, который сообщил, что «война Советскому Союзу была объявлена правительством Венгрии без санкций парламента».

После того, как Будапешт был освобожден, жители разграбленного города фактически были обречены на голод. Советский союз направил в июне 1945 года в столицу Венгрии "зерна 3000 тонн, сахара 1000 тонн, соли 960 тонн и 250 грузовых автомашин".

ИСТОЧНИК KP.RU