Конфликт солдат США с жителями города Камышлы в Сирии попал на видео
Конфликт американских солдат и жителей города Камышлы в Сирии сняли на камеру телефона. Кадры оказались в распоряжении сразу нескольких агентств - RT Arabic, Kurdistan24 и SANA. Напомним, инцидент произошел во время следования войск США мимо города Камышлы, на блокпосту американцев остановили бойцы подразделения правительственных войск Сирии. Оказалось, американцы отклонились от заранее утвержденного маршрута.
К конфликту подключились местные жители, которые начали забрасывать камнями технику военных США. Этот момент и попал на видео.
Известно, что американцы открыли огонь на поражение. В США объяснили - "в целях обороны". Погиб 14-летний мальчик, еще один человек получил ранения.
Конфликт солдат США с жителями города Камышлы в Сирии .
К урегулированию конфликта подключились российские военные. Они вывели колонну американских солдат к пункту базирования.
ИСТОЧНИК KP.RU