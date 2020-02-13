Конфликт солдат США с жителями города Камышлы в Сирии попал на видео

13 Февр. 2020 2020-02-13T02:40:48+03:00

На кадрах видно, как местные жители забрасывают камнями американскую военную технику [видео]

Изменить размер текста: A A

Конфликт американских солдат и жителей города Камышлы в Сирии сняли на камеру телефона. Кадры оказались в распоряжении сразу нескольких агентств - RT Arabic, Kurdistan24 и SANA. Напомним, инцидент произошел во время следования войск США мимо города Камышлы, на блокпосту американцев остановили бойцы подразделения правительственных войск Сирии. Оказалось, американцы отклонились от заранее утвержденного маршрута.

К конфликту подключились местные жители, которые начали забрасывать камнями технику военных США. Этот момент и попал на видео.

Известно, что американцы открыли огонь на поражение. В США объяснили - "в целях обороны". Погиб 14-летний мальчик, еще один человек получил ранения.

Конфликт солдат США с жителями города Камышлы в Сирии .

К урегулированию конфликта подключились российские военные. Они вывели колонну американских солдат к пункту базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU