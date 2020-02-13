Футболиста "Манчестер Юнайтед" посадили на карантин из-за коронавируса

13 Февр. 2020 2020-02-13T04:57:11+03:00

Нигерийский спортсмен Одион Игало не сможет тренироваться с командой, ему запретили лететь с футболистами в Испанию

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Игрока футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Одиона Игало отстранили от тренировок из-за риска заражения других игроков коронавирусом. Спортсмен является нападающим китайского клуба «Шанхай Шеньхуа». Он не ездил ни в Ухань, ни в КНР. Но занимался с персональным тренером из Китая в Манчестере.

В итоге ему сообщили - на тренировочную базу с коллегами по "Манчестер Юнайтед" он не летит, и вообще должен тренироваться вдали от базы клуба в Каррингтоне.

Футболист 14 дней будет находиться на карантине. Именно столько длится инкубационный период у китайской инфекции.

- Он остается здесь, работая с личным тренером по индивидуальной программе, его семья затем может поселиться в Англии,- объяснил The Mirror тренер команды Уле Гуннар Сульшер.

Он признал, что футболисту вероятно хотелось бы поехать с игроками, но в "Манчестер Юнайтед" не хотят "идти на такой риск". В команде при этом подтверждают, что риск заражения Игало очень мал.

ИСТОЧНИК KP.RU