2020-02-13T03:53:43+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1310 человек: Для диагностики применяют новый метод

За сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 242
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ВОЗ считают - пик распространения вируса не пройденВ ВОЗ считают - пик распространения вируса не пройденФото: REUTERS
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В эпицентре распространения коронавируса, китайской провинции Хубей (столица город Ухань) зарегистрировано 1310 смертей. Данные на конец среды 12 февраля сообщили в комиссии по здоровью провинции.

Диагноз впервые поставлен 14 840 жителям Хубэй, таким образом общее число заболевших достигло 48206 человек. Из больниц выписан 3441 человек.

Местные власти применяют новую технологию для тестирования коронавируса.

- Провинция Хубэй недавно провела проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесла изменения в результаты диагноза, диагнозы новым пациентам поставлены согласно новой классификации диагнозов,- сказано в сообщении.

С четверга всех пациентов с подозрением на коронавирус начнут проверять согласно новому клиническому методу, который дает более точный результат

Ранее ученые сообщали, что каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат – все зависит от способа взятия анализа.

Вакцины от коронавируса в мире еще нет- на конференции ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) определили, что тестирование препаратов, созданных в лаборатории, начнется через 3-4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1310 человек: Для диагностики применяют новый метод
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