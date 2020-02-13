Умер Алексей Ботян: легендарного разведчика не стало на 104-м году жизни
В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что умер Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова
Герой России Алексей БотянФото: Личный архив
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На 104-м году жизни умер Алексей Ботян - ветеран Службы внешней разведки. Именно он в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского города Кракова от нацистских захватчиков.
Печальную новость о кончине разведчика сообщил руководитель пресс-бюро СВР России Сергей Иванов.
"Не стало Алексея Николаевича Ботяна", - цитирует его РИА Новости.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU