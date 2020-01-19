Легендарный разведчик Ботян рассказал об освобождение Кракова в 1945 году

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:55:22+03:00

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Разведчик Алексей Ботян, командующий операцией по спасению польского Кракова от фашистов в январе 1945 года, рассказал, что население польского города с энтузиазмом встречали Красную армию.

«Все очень ждали этого, потому что, все-таки, партизаны - это одно, а Красная армия - другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», - сказал легендарный военный.

При этом Ботян отметил, что представители Армии Крайова планировали самостоятельно освободить Польшу и поэтому «не были довольны» приходом Красной армии.

Напомним, что сейчас Варшава хочет обвинить Советский Союз в начале Второй Мировой войны. Так нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале войны. МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы стране, а стала причиной «террора и зверства». Более того Польша обвинила Россию в попытке «переврать историю».

ИСТОЧНИК KP.RU