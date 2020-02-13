Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по профилактике коронавируса

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:40:21+03:00

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В Роспотребнадзоре при участии Министерства просвещения разработали методические рекомендации для профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса нового типа.

- В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях, - сказано в информационном бюллетене о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

На сайте также сказано, что с конца 2019 года Роспотребнадзор осуществляет оперативное взаимодействие с китайскими партнерами и ВОЗ, а эксперт Роспотребнадзора включён в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения.

Студентам из Китая каникулы продлены до 1 марта 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760181" frameborder="0"></iframe> Студентку из Китая, вылечившуюся от коронавирусной инфекции, выписали из больницы в Тюмени.По словам директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, лабораторные анализы показали, что у пациентки "все хорошо"

ИСТОЧНИК KP.RU