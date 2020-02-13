Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по профилактике коронавируса
В Роспотребнадзоре при участии Министерства просвещения разработали методические рекомендации для профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса нового типа.
- В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции с министерством просвещения Российской Федерации разработаны и утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях, - сказано в информационном бюллетене о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
На сайте также сказано, что с конца 2019 года Роспотребнадзор осуществляет оперативное взаимодействие с китайскими партнерами и ВОЗ, а эксперт Роспотребнадзора включён в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения.
Студентам из Китая каникулы продлены до 1 марта 2020 года.
Студентку из Китая, вылечившуюся от коронавирусной инфекции, выписали из больницы в Тюмени.По словам директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, лабораторные анализы показали, что у пациентки "все хорошо"
ИСТОЧНИК KP.RU
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