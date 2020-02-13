Маткапитал смогут получать не только матери, но и отцы-одиночки, усыновившие ребенка

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:37:14+03:00

Рассчитывать на маткапитал могут не только матери, но и отцы-одиночки, усыновившие ребенка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей дал рекомендации нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о возможности направлять материнский капитал на строительство жилого дома на садовом участке.

- С 1 января 2020 года право на получение материнского капитала будет у родителей, родивших или усыновивших первого ребенка. При этом рассчитывать на выплаты смогут не только матери, но и отцы, являющиеся единственными усыновителями по решению суда. Размер капитала - 466 тысяч 617 рублей, - комментирует ФАН глава комитета Тамара Плетнева.

В случае если речь идет о втором ребенка, то выплаты увеличатся до 616 тысяч 617 рублей.

- Если первый ребенок рожден до 2020 года, а второй уже в 2020, то сумма выплат будет 616 617 рублей, - подчеркнула Плетнева.

Данные выплаты планируют индексировать ежегодно, а процедуру получения сертификата максимально упростят и разрешат это сделать в беззаявительном порядке.

- Для этого Пенсионный фонд будет сам запрашивать информацию через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Срок тоже будет сокращен до 15 дней. Также сокращаются сроки рассмотрения обращений о распоряжении капиталом. Был месяц, сейчас будет 10 дней, — сказала Плетнева.

Было решено, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 года.

Автором инициативы выплат за первого ребенка выступило правительство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU