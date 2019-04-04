Материнский капитал за первого ребенка: почему государство готово платить женщинам за рождение детей

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА

Не секрет, что Россия сейчас оказалась в демографической яме: в детородный возраст вступило поколение 90-х. Тогда по социальным и экономическим причинам рождаемость в стране упала вдвое от позднесоветского уровня. Вот и получается, что молодых матерей мало (не считая других факторов): если в 2000 году 60% всех детей производили на свет женщины до 25 лет, то теперь - только 45%. А вот смертность в 32 регионах страны выросла, что еще более увеличивает убыль населения.

СЕНСАЦИЯ ОТ ГОЛИКОВОЙ

Такую безрадостную картину обрисовала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на российском телевидении. И сразу предложила выход из ситуации, причем тянущий на сенсацию. Она сообщила, что в правительстве сейчас обсуждается вариант выплаты материнского капитала на первого ребенка, отметив, что это «очень большие финансовые вложения». Но деваться некуда — государству в любом случае придется стимулировать рождаемость, чтобы, как подчеркнула Голикова, «сохранить российскую нацию».

МАТКАПИТАЛ СЕГОДНЯ

Сейчас материнский капитал предоставляется за второго рожденного или усыновленного ребенка. Его размер составляет 453 тысячи руб., а с 2020 г. вырастет до 470 тысяч руб. Средства материнского капитала семьи могут использовать для улучшения жилищных условий, на образование для ребенка, оплату детского сада, формирование пенсионных накоплений матери.

В феврале президент Владимир Путин предложил при рождении третьего и последующих детей давать семьям 450 000 руб. из федерального бюджета для погашения ипотечного кредита — эта мера была введена «задним числом» – с 1 января 2019 г.

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?

В Минтруде не стали комментировать вопрос КП, чему будет равен маткапитал для первенца, на что его можно будет потратить и о каких суммах идет речь в масштабах страны.

Однако очевидно, что речь действительно идет об астрономических вложениях из бюджета. Если принять за основу, что в России в год рождается около 750 тысяч первенцев (а всего детей - 1,6 млн, по данным Росстата), а размер маткапитала за первого ребенка составит столько же, как и за второго, то ежегодные расходы бюджета только на эту программу составят порядка 350 миллиардов рублей. И это цифры, сопоставимые с «экономией» от пенсионной реформы (главой Пенсионного фонда называлась сумма в 3 трлн за 6 лет, то есть около 500 млрд - в среднем за год).

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