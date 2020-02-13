2020-02-13T12:50:00+03:00
Общество

"Где вы роетесь в интернете?": Песков попросил журналистов присылать ему ссылки на скандальные материалы

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос акул пера
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Вы все время что-то находите в интернете, про что я в первый раз слышу, - отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на один из вопросов журналистов.

Спикера Кремля спросили, видел ли он появившиеся в сети фотографии, на которых находящийся в колонии за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев, участвует в застолье.

- К сожалению, не видели, - не стал комментировать снимки Песков, пошутив при этом. - Где вы роетесь в интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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