"Где вы роетесь в интернете?": Песков попросил журналистов присылать ему ссылки на скандальные материалы

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:50:00+03:00

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- Вы все время что-то находите в интернете, про что я в первый раз слышу, - отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на один из вопросов журналистов.

Спикера Кремля спросили, видел ли он появившиеся в сети фотографии, на которых находящийся в колонии за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев, участвует в застолье.

- К сожалению, не видели, - не стал комментировать снимки Песков, пошутив при этом. - Где вы роетесь в интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU