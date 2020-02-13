2020-02-13T14:44:33+03:00
Наука

Ученые: короновирус может жить на предметах до девяти дней

Исследователи из Германии проанализировали данные о вирусах этой группы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как долго живет коронавирус на поверхности предметовУченые рассказали, как долго живет коронавирус на поверхности предметовФото: REUTERS
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Коронавирус COVID-19, выявленный в Китае, может оставаться активным на поверхности предметов целую неделю и даже дольше. С таким заявлением выступили ученые из Германии, которые проверили жизнеспособность коронавируса.

Исследователи рассказали, что если новый коронавирус похож на другие вирусы этого семейства, то он живет на поверхности предметов, на которые попал, до девяти дней. В своей работе ученые обобщили всю доступную информацию о стойкости человеческих и ветеринарных коронавирусов на поверхностях предметов, передает Федеральное агентство новостей.

Специалисты оценили информацию о том, как вирусы умирают от дезинфекции в общественных местах и в медучреждениях. Анализ более двух десятков научных работ показал, что коронавирусы при комнатной температуре могут сохраняться на таких поверхностях как пластик, стекло и металл до девяти дней.

Эти выводы касаются таких коронавирусов как коронавирус атипичной пневмонии (SARS), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) или эндемические коронавирусы человека (HcoV). При этом вирусы других заболеваний, например, кори живут на загрязненных поверхностях значительно меньше — до двух часов, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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