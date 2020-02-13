Россияне в День святого Валентина поведут любимых в ресторан, но не станут дарить секс-игрушки

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:34:48+03:00

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В канун Дня всех влюблённых 6 499 российских пользователей проектов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru прошли опрос, посвящённый их отношению к этому празднику и планам на него.

Опрос показал, что отмечать День святого Валентина планирует каждый пятый россиянин, а 54% опрошенных состоят в браке. При этом 16% респондентов встречаются с девушкой или молодым человеком. 6% респондентов признались в том, что при наличии постоянного партнёра, имеют отношения на стороне.

День всех влюблённых считают бесполезным праздником 71% опрошенных, а 21% хочет его отметить. Провести этот день с супругом или супругой стремятся 44% респондентов, 11% - со своим молодым человеком или девушкой, при этом 17% подчеркнули что 14 февраля придётся на рабочий день, а потому проведут они его с коллегами.

Рассказывая о подарках своему любимому человеку, больше половины пользователей (67%) вообще не планируют что-то дарить. Самым популярным вариантов сюрприза стал поход в ресторан - его выбрали 11% участников опроса, на втором месте цветы, их купят к празднику 9% респондентов, а на третьем - билеты на мероприятие, которые хотят преподнести своей половинке 7% опрошенных. Следующими по популярности стали косметика, парфюмерия, сувениры нижнее бельё и романтическая поездка. Самыми редкими подарками стали одежда, обувь, поход в СПА, драгоценности и секс-игрушки. Каждый из этих вариантов выберут для презента только 3% россиян.

При этом 15% рассказали, что потратят на своего партнёра в День всех Влюблённых от одной до пяти тысяч рублей, 12% хотели бы уложиться в тысячу, а позволить себе подарок стоимостью больше пяти тысяч смогут всего 5% опрошенных. Также четверть россиян считает, что подарок мужчины должен быть дороже подарка женщины, а 15% выступили за равные расходы на этот праздник.

Ранее сайт kp.ru давал рекомендации по выбору подарка молодому человеку, мужу, жене и любимой девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU