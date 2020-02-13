13 Февр. 2020 2020-02-13T20:33:52+03:00

"Я не умею за себя молиться...": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь Фото: ТАСС

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В эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова зачитала ведущей Тине Канделаки лиричное стихотворение собственного сочинения. По словам дипломата, ее вдохновил поход в небольшую старую церковь недалеко от дачи бабушки в Головково.

- Как-то год назад мы пошли в храм, который недалеко от бабушкиной дачи. В Головково старая церковь. Я не могу, что она пользуется большим вниманием, но стараются и прихожане, и настоятель делать все, чтобы поддерживать ее в должном… И вот там у меня все сложилось! - поделилась сокровенным Захарова.

Она показала свои записи ведущей и отметила, что в тот день, когда она вышла из храма, ей необходимо было перейти поле, чтобы вернуться к даче. На протяжении всего пути Мария Захарова делала записи в телефоне и старалась не упустить ни одну мысль.

Вот такой случился эксклюзив в эфире Радио "Комсомольская правда":

"Я не умею за себя молиться.

Вот за других просить иное дело.

Мне стыдно к Богу обратиться,

Поклоны бить за душу и за тело.

Зачем неловко мне? Не знаю.

Ведь робости в ином не ведала досель.

Как будто что-то нарушаю:

Закон, устав, порядок или цель.

Но как же быть, когда мне плохо?

Когда молитвой только будешь жив?

Ждать от других заботливого слова?

Или обратить к Нему в мольбе призыв?

Порвать с неловкостью позора

И в страстной немоте достичь небес.

Не отрывая от иконы взора,

Дождаться милости святых чудес".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посвятила стихотворение погибшим в Сирии пилоту Су-24 и морпеху. Тогда дипломат напомнила, что российский бомбардировщик сбили ровно три месяца назад.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760648" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о коронавирусе и толерантности.Спикер МИД РФ Мария Захарова пообщалась с ведущей Радио «Комсомольская Правда» Тиной Канделаки

ИСТОЧНИК KP.RU