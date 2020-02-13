2020-02-13T20:33:52+03:00
Политика

"Я не умею за себя молиться": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь

Российский дипломат прочитала свой трогательный стих ведущей Тине Канделаки в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
"Я не умею за себя молиться...": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь"Я не умею за себя молиться...": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковьФото: ТАСС
Изменить размер текста:

В эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова зачитала ведущей Тине Канделаки лиричное стихотворение собственного сочинения. По словам дипломата, ее вдохновил поход в небольшую старую церковь недалеко от дачи бабушки в Головково.

- Как-то год назад мы пошли в храм, который недалеко от бабушкиной дачи. В Головково старая церковь. Я не могу, что она пользуется большим вниманием, но стараются и прихожане, и настоятель делать все, чтобы поддерживать ее в должном… И вот там у меня все сложилось! - поделилась сокровенным Захарова.

Она показала свои записи ведущей и отметила, что в тот день, когда она вышла из храма, ей необходимо было перейти поле, чтобы вернуться к даче. На протяжении всего пути Мария Захарова делала записи в телефоне и старалась не упустить ни одну мысль.

Вот такой случился эксклюзив в эфире Радио "Комсомольская правда":

"Я не умею за себя молиться.

Вот за других просить иное дело.

Мне стыдно к Богу обратиться,

Поклоны бить за душу и за тело.

Зачем неловко мне? Не знаю.

Ведь робости в ином не ведала досель.

Как будто что-то нарушаю:

Закон, устав, порядок или цель.

Но как же быть, когда мне плохо?

Когда молитвой только будешь жив?

Ждать от других заботливого слова?

Или обратить к Нему в мольбе призыв?

Порвать с неловкостью позора

И в страстной немоте достичь небес.

Не отрывая от иконы взора,

Дождаться милости святых чудес".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посвятила стихотворение погибшим в Сирии пилоту Су-24 и морпеху. Тогда дипломат напомнила, что российский бомбардировщик сбили ровно три месяца назад.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Мария Захарова: Не понимаю, как мог украинский народ купиться на оранжевую чушь, на людей, которые выдают себя за украинцев

Мария Захарова - о коронавирусе и толерантности.Спикер МИД РФ Мария Захарова пообщалась с ведущей Радио «Комсомольская Правда» Тиной Канделаки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более половины граждан США сомневаются в честности выборов в стране
"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Россиян не планируют эвакуировать с судна, где распространяется коронавирус
"Будет побит рекорд 70-летней давности": Синоптики вновь пообещали россиянам аномальное тепло
"Я не умею за себя молиться": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь
Мария Захарова рассказала о запланированной год назад отмене виз с Грузией
"Америка разделилась на две части": Захарова заявила об "апокалиптичности" выборов в США
"Украина разваливается": Захарова прокомментировала перемены в украинской внутренней политике
Путин назначил врио губернатора Калужской области Владислава Шапшу
США подтвердили 15 случай заражения коронавирусом
Оргкомитет: Коронавиурс не повлияет на проведение Олимпиады-2020 в Токио
Госдеп: США ввели санкции против трех российских организаций
"Пока я президент": Путин пообещал сохранить в России понятия "мама" и "папа"
"Нужно подумать": Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой
Госдума рассмотрит продление срока внесения поправок в Конституцию
Путин: День голосования за поправки в Конституцию должен быть выходным
При внесении поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законов
"Это серьезный вызов": Путин заявил о поступлении 500 проектов поправок в Конституцию
Россияне в День святого Валентина поведут любимых в ресторан, но не станут дарить секс-игрушки
Суд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести данные пользователей в РФ
Центробанк хочет дать солдатам-срочникам право на кредитные каникулы на время службы
Правительство выделило 22 млн рублей на приобретение лекарств детям
Первый замглавы ФТС оценил, как отразится коронавирус на торговле России с Китаем
Ученые: короновирус может жить на предметах до девяти дней
"Газпром" приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса
Правительство одобрило законопроект о покупке акций "Сбербанка" у ЦБ
Песков: Путин восхищался подвигами разведчика Алексея Ботяна