"Я не умею за себя молиться": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь
В эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова зачитала ведущей Тине Канделаки лиричное стихотворение собственного сочинения. По словам дипломата, ее вдохновил поход в небольшую старую церковь недалеко от дачи бабушки в Головково.
- Как-то год назад мы пошли в храм, который недалеко от бабушкиной дачи. В Головково старая церковь. Я не могу, что она пользуется большим вниманием, но стараются и прихожане, и настоятель делать все, чтобы поддерживать ее в должном… И вот там у меня все сложилось! - поделилась сокровенным Захарова.
Она показала свои записи ведущей и отметила, что в тот день, когда она вышла из храма, ей необходимо было перейти поле, чтобы вернуться к даче. На протяжении всего пути Мария Захарова делала записи в телефоне и старалась не упустить ни одну мысль.
Вот такой случился эксклюзив в эфире Радио "Комсомольская правда":
"Я не умею за себя молиться.
Вот за других просить иное дело.
Мне стыдно к Богу обратиться,
Поклоны бить за душу и за тело.
Зачем неловко мне? Не знаю.
Ведь робости в ином не ведала досель.
Как будто что-то нарушаю:
Закон, устав, порядок или цель.
Но как же быть, когда мне плохо?
Когда молитвой только будешь жив?
Ждать от других заботливого слова?
Или обратить к Нему в мольбе призыв?
Порвать с неловкостью позора
И в страстной немоте достичь небес.
Не отрывая от иконы взора,
Дождаться милости святых чудес".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посвятила стихотворение погибшим в Сирии пилоту Су-24 и морпеху. Тогда дипломат напомнила, что российский бомбардировщик сбили ровно три месяца назад.
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Мария Захарова - о коронавирусе и толерантности.Спикер МИД РФ Мария Захарова пообщалась с ведущей Радио «Комсомольская Правда» Тиной Канделаки
ИСТОЧНИК KP.RU