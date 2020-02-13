2020-02-13T23:15:49+03:00
В мире

По американской военной базе в Ираке нанесли ракетный удар

В Пентагоне пока не сообщали о пострадавших и масштабах разрушения
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Ираке две ракеты попали на территорию военной базы СШАВ Ираке две ракеты попали на территорию военной базы СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Ираке неизвестные нанесли несколько ракетных ударов по военно-воздушной базе К1 в Киркуке. Здесь дислоцируются военные США. Как сообщает телеканал Al Arabiya, пущено две ракеты типа "катюша", после чего американцы подняли тревогу и подняли в небо несколько военных самолетов. В военном ведомстве США не выступали с заявлениями о пострадавших и масштабах разрушения объектов.

Напомним, по решению иракских властей, все иностранные военные должны были покинуть страну в январе, в том числе и американцы. На такой шаг власти Ирака пошли после того, как по приказу президента США был убит известный иранский генерал Сулеймани. В Белом доме его назвали террористом и посчитали, что он ответственен за нападением на базу вооруженных сил США в декабре 2019 года.

За гибель Сулеймани иранцы пообещали ответить и совершили сразу несколько атак на базу Айн-эль-Асад и базы у Эрбиля.

В Ираке призвали лидеров стран не сводить счеты друг с другом на их территории. Несмотря на требование властей к иностранным государствам вывести свои войска, военные США до сих пор остаются в Ираке. Кто стоит за нападением, совершенным 13 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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